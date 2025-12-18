الخدمات العامة برأس الخيمة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

رأس الخيمة في 18 ديسمبر / وام / أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية الراهنة، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة حاليا، وما يصاحبها من هطول غزير للأمطار، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة وبوتيرة متسارعة لضمان استمرارية الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية.

وأوضحت الدائرة أن لجنة طوارئ الأمطار تواصل تنفيذ خططها التشغيلية بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث تم توزيع فرق العمل والمعدات على كافة قطاعات الإمارة وفق تقييم ميداني مستمر للحالة الجوية، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تأثرا وتلك التي تشهد كثافة في تجمعات مياه الأمطار.

وتتركز الجهود الحالية على تشغيل وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف المنافذ وقنوات التصريف ومتابعة كفاءة المضخات وضمان جاهزيتها، إلى جانب معالجة تجمعات المياه في المواقع الحيوية وتنفيذ تدخلات فورية للحد من تأثير غزارة الأمطار على الطرق والمناطق السكنية. كما تواصل الفرق المختصة أعمالها لمعالجة الانهيارات الرملية والجبلية وتأمين الطرق المتأثرة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وسهولة الحركة المرورية.

وضمن إطار إدارة الحالة الجوية فعلت الدائرة فرق الطوارئ المتخصصة المجهزة بـ 194 معدة من مضخات وصهاريج مياه ومعدات ثقيلة، موزعة على مختلف قطاعات الإمارة، بما يضمن سرعة الاستجابة ومرونة التعامل مع أي مستجدات ميدانية، وتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة ، وتم حتى الان استلام و التعامل مع 217 بلاغا .

كما أكدت الدائرة أن التنسيق قائم بشكل مباشر ومستمر مع الجهات المعنية، وأن عمليات الرصد والتقييم الميداني تحدث بشكل لحظي بما يتناسب مع تطورات الحالة الجوية، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وذكرت الدائرة ان مواجهة الحالة الجوية السائدة تتطلب أعلى درجات الجاهزية وسرعة التدخل، مشيرة إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والفنية للعمل على قدم وساق في مختلف قطاعات الإمارة.. وأكدت ان فرقها متواجدة ميدانيا على مدار الساعة، وتعمل بتكامل مع الشركاء لضمان سلامة المجتمع والحد من أي آثار سلبية قد تنتج عن غزارة الأمطار.

واختتمت الدائرة بالتأكيد على استمرارها في متابعة تطورات الحالة الجوية الحالية، وتكثيف الجهود الميدانية حتى انتهاء تأثيراتها، مع الالتزام الكامل بتأمين البنية التحتية والحفاظ على سلامة الجميع.