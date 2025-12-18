"الموارد البشرية والتوطين " تحث منشآت القطاع الخاص بالمناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية على "ممارسة العمل عن بعد" غدا

دبي في 18 ديسمبر / وام / حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية التي تمر بها الدولة ، على "ممارسة العمل عن بعد" غدا ، لمن تسمح طبيعة عملها بذلك، بما يحفظ صحة وسلامة العاملين في ضوء الأحوال الجوية الاستثناية.

ودعت الوزارة كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في جميع مناطق الدولة الى اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين وذلك خلال فترة التقلبات الجوية الاستثنائية، على أن يتم الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل امارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الاعمال.