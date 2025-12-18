رأس الخيمة تستضيف تحدي المسير الجبلي "هايلاندر 2026" فبراير القادم

رأس الخيمة في 18 ديسمبر / وام / يعود تحدي المسير الجبلي "هايلاندر"، الفعالية المغامرتية الرائدة في الشرق الأوسط للمشي لمسافات طويلة، إلى رأس الخيمة في نسخته الخامسة، حيث يقام من 6 إلى 8 فبراير 2026 على جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، و يتيح الحدث لعشاق المغامرة فرصة اختبار قدراتهم في تجربة فريدة في الهواء الطلق تجمع بين التحدي البدني واستكشاف الطبيعة الخلابة والتراث المحلي العريق للإمارة.

وتنظم "هايلاندر أدفينتشر"، أكبر رابطة دولية للمشي لمسافات طويلة في العالم، نسخة عام 2026 من التحدي بدعم من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حيث يمكن للمشاركين اختبار قدراتهم على أطول مسارات المشي فوق أعلى قمة جبلية في الدولة ضمن شبكة مسارات تمتد على مسافة 94 كيلومتراً على جبال الحجر، التي تُعد من أوسع شبكات المسير الجبلي المخصصة في دولة الإمارات والتي تقدم تجربة فريدة من نوعها تجمع بين التحدي واستكشاف الطبيعة والثقافة المحلية.

يأتي هذا التحدي في ظل تزايد الإقبال على تجارب المغامرات على مستوى العالم، حيث تسهم استضافة الفعالية التي تضم تحدي المشي لمسافات طويلة وأنشطة التخييم في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للأنشطة الخارجية والمسير الجبلي والتخييم في المنطقة.

كما ترتقي الفعالية بتجربة المشاركين من خلال الجمع بين المغامرات في الهواء الطلق واستكشاف الثقافة المحلية وتشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز الروابط المجتمعية.

وينطلق المشاركون في رحلة متكاملة تضم مسارات بين التضاريس الجبلية الرائعة في رأس الخيمة وتمتد عبر المناطق الجبلية المأهولة التي تعكس تاريخ المنطقة وتقاليدها والحياة اليومية للمجتمعات التي عاشت في هذه البيئات الوعرة على مدى قرون.

وتوفر هذه المحطات فرصة للتعرف على الإرث الثقافي للمجتمعات الجبلية وما تتميز به من قدرة على التكيّف مع الحياة في الطبيعة الجبلية فضلا عن التفاعل مع المجتمعات الجبلية واستكشاف عاداتها الغذائية.

كما تشمل تجربة التخييم جلسات مخصصة لدراسة الحياة البرية بإشراف بشار بوكا، المتخصص في تصوير الحياة البرية لتسليط الضوء على التنوع الحيوي الذي تحتضنه جبال الحجر.

وقالت فيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن استضافة تحدي "هايلاندر" للعام الخامس على التوالي تعكس التزامنا بتعزيز أساليب الحياة الصحية وتشجيع تجارب السفر القائمة على التفاعل المباشر مع الطبيعة. كما تنسجم هذه الفعالية مع رؤيتنا التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رئيسية لعشاق المغامرات والأنشطة الخارجية.

من جانبه قال فادي حشيشو، العضو المنتدب لدى "هايلاندر الإمارات" ومؤسس شركة "أدفينتشراتي أوتدور" إن نسخة العام الماضي التي شارك فيها أكثر من 250 شخصاً ، ساهمت في تعزيز حضور رأس الخيمة كوجهة لأنشطة المشي والتخييم والمغامرات على المستوى الدولي بمشاركة عشاق تجارب المشي لمسافات طويلة من 35 دولة حول العالم، وسنواصل التركيز على التراث والثقافة الأصيلة لرأس الخيمة من خلال الفعاليات التي ننظمها، إلى جانب تطوير برامج التخييم بإطلاق المزيد من المبادرات الترفيهية والصحية.

و بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة، توفر نسخة عام 2026 من تحدي "هايلاندر رأس الخيمة" تجارب مميزة في رياضة المشي لمسافات طويلة عبر ثلاثة مسارات رئيسية:· تحدي "هايلاندر بيجاسوس" (HIGHLANDER Pegasus)، الذي يمتد على مدار 3 أيام من 6 إلى 8 فبراير 2026 لمسافة 37 كيلومتراً و يتم تنظيم التحدي احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لفعاليات "هايلاندر رأس الخيمة"، وقد سُمي على اسم الكوكبة التي تشكل الحصان المجنح في الأساطير اليونانية التي يمكن مشاهدتها أعلى سماء النصف الشمالي للكرة الأرضية. ويمكن للمشاركين اختيار أحد المسارين الأكثر شهرة وصعوبة على جبل جيس، وهما مسار وادي الطيبة (سلم إلى السماء) ومسار وادي غليلة.

و يقام تحدي "هايلاندر أوريون" (HIGHLANDER Orion)، الذي تبلغ مسافة المشي فيه 25 كيلومتراً على مدار يومين من 7 إلى 8 فبراير،و استمد هذا التحدي اسمه من الكوكبة البارزة التي يمكن رؤيتها خلال فصل الشتاء ، حيث يتطلب التحدي المشي لمسافات طويلة على مدار عدة أيام مع استخدام حقيبة ظهر تتضمن جميع المستلزمات الأساسية، بما فيها معدات التخييم والمشي والطهي، وذلك طوال فترة التحدي. فيما يخيّم المشاركون تحت سماء رأس الخيمة في الليل ويستمتعون بمناظر التضاريس الجبلية الخلابة في الإمارة.

و يقام تحدي "هايلاندر ليرا" (HIGHLANDER Lyra)، الذي يمتد لمسافة 13 كيلومتراً، في 8 فبراير 2026 ،و يمتاز مسار التحدي بتصميمه السلس الذي يمكن المشي فيه بسهولة مع الحفاظ على الصعوبات التي تحفز المشاركين الجدد وتتيح لهم التفاعل مع المتسلقين والمغامرين من مختلف فئات التحديات في مجتمع "هايلاندر" حتى الوصول إلى نقطة النهاية والاحتفالات التي تُنظم بعد التحدي. وسُمي التحدي بهذا الاسم نسبةً إلى القيثارة في الأساطير اليونانية والتي تشكل واحدة من أصغر الكوكبات وأكثرها سطوعاً، حيث يجمع بين الصعوبة والتشويق.

وينبغي على المشاركين حمل المعدات الأساسية لرحلة المشي خلال النهار دون الحاجة إلى معدات التخييم أو الطبخ، ما يجعله فرصة مثالية للراغبين في تعزيز ثقتهم وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحمل قبل المشاركة في تحديات "هايلاندر" الأطول والأصعب.

و يمكن التسجيل في تحدي "هايلاندر 2026" عبر الموقع الإلكتروني. وسيحصل المشاركون الذين ينهون كامل المسار على وسام وشهادة المشاركة في تحدي "هايلاندر أدفينتشر" وبطاقة تعريف وسترة مزودة برقم وخريطة مع حضور احتفالية خاصة عند نقطة النهاية.