دبي تستقبل 2026 بـ " 48" عرضاً للألعاب النارية

دبي في 18 ديسمبر / وام / تستعد إمارة دبي لاستقبال العام الميلادي الجديد 2026 بسلسلة واسعة من عروض الألعاب النارية، تُقام تحت الإشراف المباشر لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، المعنية بتنظيم وإصدار تصاريح الفعاليات الكبرى في الإمارة، وبالتعاون مع الجهات المختصة وفق طبيعة كل فعالية.

ومن المخطط أن تتلألأ سماء دبي بأكثر من 48 عرضاً للألعاب النارية موزعة على 40 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارة، بما يتيح لسكان دبي وزوارها من أفراد وعائلات فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في عدد كبير من المعالم والوجهات السياحية والترفيهية.

وتشمل المواقع المستضيفة لعروض الألعاب النارية مجموعة واسعة من أبرز معالم دبي، بزيادة وتنوع عن العام الماضي، من بينها برج خليفة، برج العرب، برواز دبي، مدينة إكسبو دبي، القرية العالمية، فندق جميرا بيتش – مجموعة جميرا، بلوواترز "ذا بيتش – جي بي آر"، السيف، دبي فستيفال سيتي، دبي باركس آند ريزورتس، حتا، دبي كريك هاربور، شاطئ جي 1 – لامير، منتجع باب الشمس الصحراوي، مدينة جميرا، مرسى العرب، واحة المرموم، نادي المرابع العربية للجولف، تاون سكوير – نشاما، توب غولف دبي، منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش، أتلانتس النخلة، منتجع سوفيتل دبي النخلة، فندق بارك حياة دبي، فندق ون آند أونلي رويال ميراج، منتجع ون آند أونلي النخلة، منتجع فورسيزونز – جميرا بيتش، فندق فورسيزونز – مطعم ناموس، استاد دبي الدولي، فندق فايف نخلة جميرا، منتجع بولغاري آند ريزيدنسز، فندق العنوان مونتغمري دبي، جيه إيه فندق شاطئ جبل علي، بلازو فيرساتشي دبي، منتجع بانيان تري دبي، نيكي بيتش ريسورت آند سبا، عقارات جميرا للجولف، نادي الإمارات للجولف، فندق فوكو موناكو – جزر العالم، ونادي ترامب الدولي للجولف.

وقال سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، إن دور المؤسسة في تصريح وتنظيم عروض الألعاب النارية والإشراف عليها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 يأتي ضمن نهج استباقي يبدأ من إصدار التصاريح، ويمتد إلى الإشراف الميداني الكامل على العروض، لضمان جاهزية المواقع، ومتابعة التزام الشركات بالكميات المعتمدة، وسلامة مراحل التنفيذ.

وأكد أن تعاون الجهات الأمنية والشركاء في هذا الحدث الكبير يُعد جزءاً لا يتجزأ من نجاح دبي كأيقونة للاحتفالات الفريدة والمبهرة والآمنة في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن أمن وسلامة الجمهور يتصدران قائمة الأولويات خلال العروض.

كما أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أهمية التزام الجمهور بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة عن فرق الأمن والمنظمين، وعدم دخول أو الاقتراب من المناطق المحظورة أو مواقع إطلاق الألعاب النارية أو أي أدوات ومواد قابلة للاشتعال، إضافة إلى الالتزام بالمسافات الآمنة التي تحددها الجهات الأمنية، حرصاً على سلامة الجميع وضمان تجربة احتفالية آمنة.