"أبوظبي للدفاع المدني" تعزز الوعي الوقائي خلال "الملتقى الأسري"

أبوظبي في 18 ديسمبر / وام / نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني خلال مشاركتها في "ملتقى أبوظبي الأسري الخامس" أنشطة تثقيفية وترفيهية ممتعة، تركز على التفاعل الأسري، وتتضمن مسابقات متنوعة تعزّز مفهوم السلامة العامة، وتعرّف بدور الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.

و عززت الهيئة من خلال تلك الأنشطة وعي الجمهور بأهداف حملتها التوعوية "السلامة في الشتاء"، إلى جانب توعية الأسر والأطفال وذلك في إطار اهتمامها المتواصل بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي.

ويشكّل الملتقى ، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية وبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميّز والذكاء المجتمعي، و يستمر حتى 23 ديسمبر الجاري في ساحة الباهية بأبوظبي، تحت شعار "الأسرة مقرّ ومستقرّ"، منصة جامعة للأسرة بكافة أفرادها، ويوفّر فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل والابتكار، كما يُعد منصة مهمة لتثقيف وتوعية الأسر بالإسعافات الأولية، والطرق الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق، وغيرها من الأنشطة والبرامج النوعية التي تعزّز التلاحم الأسري، وترسّخ الهوية الوطنية، وتعزّز الروابط بين الأجيال.