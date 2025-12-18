"عربية السيدات" تنطلق بنسختها الثامنة في الشارقة 2 فبراير القادم

الشارقة في 18 ديسمبر / وام / تقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع فعاليات النسخة الثامنة من "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" من 2 حتى 10 فبراير القادم في إمارة الشارقة بتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إحدى مؤسسات مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ومشاركة نخبة من اللاعبات والأندية العربية من مختلف الألعاب الرياضية .

وفي إطار الاستعدادات الإدارية لتنظيم الدورة التي يشرف عليها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمعتمدة من جامعة الدول العربية عقدت اللجنة المنظمة العليا واللجان التنفيذية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التطورات والجاهزية لاستقبال اللاعبات وتنظيم المنافسات كما كشفت اللجنة عن تحديثات جديدة في برنامج المنافسات للنسخة الثامنة من أبرزها إضافة رياضتَي التايكواندو المعتمدة والمصنفة من قبل الاتحاد الدولي لرياضة التايكواندو بتصنيف "جي 1" الذي يعد من التصنيفات الدولية الرفيعة إلى جانب رياضة التجديف الشاطئي وذلك لأول مرة ضمن الألعاب المعتمدة لتشمل قائمة الألعاب الرئيسية والمفتوحة للمنافسة : الكرة الطائرة و المبارزة و ألعاب القوى و الرماية و القوس والسهم و كرة الطاولة و كرة السلة إلى جانب الرياضتين الجديدتين ويأتي هذا التنوّع في إطار حرص الدورة على توسيع قاعدة المشاركة النسائية وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين اللاعبات العربيات.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا إن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أرست نموذجاً ريادياً في تمكين المرأة العربية رياضياً وتعزيز حضورها ودورها في المجتمع الرياضي وأصبحت منصة تحتفي بإنجازات اللاعبات وتدعم مسيرتهن نحو الاحتراف والمنافسة العادلة كما أسهمت في توسيع حضور المرأة العربية على الساحة الرياضية وتطوير مواهبها وقدراتها على التنافس.

وأضاف ان اللجنة تعتمد رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات ورعاية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ، ترتكز على تعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة في الإمارة بما يضمن جاهزية مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والصحية والأمنية وتوفير بيئة تنافسية متكاملة للرياضيات والأندية المشاركة في منافسات الدورة وذلك بهدف تقديم نسخة ترتقي لمكانة الشارقة وتدعم حضور الرياضة النسائية العربية على الساحة الرياضية العالمية.

وفي إطار متابعة الجاهزية الميدانية للمنشآت التي ستستضيف التدريبات والمنافسات نظّمت اللجنة المنظمة العليا للدورة اليوم جولة تفقدية لوفد لجنة الإشراف والمتابعة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة الشيخة حياة آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الاتحاد وسعادة عبد العزيز بن محمد العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية بحضور كل من سعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة التنفيذية و أريج علي القحطاني من الأمانة العامة لاتحاد اللجان الأولمبية العربية مصطفى إدريس الخبير الرياضي لدى اتحاد اللجان و موزة محمد الشامسي مديرة الدورة للاطلاع على جاهزية المواقع والمنشآت الرياضية والخدمات الداعمة.

وتضمنت الزيارات لقاءات مع ممثلي مجالس إدارات الأندية من رؤساء وأعضاء اللجان الذين أكدوا استعدادهم لتقديم دعمهم الشامل لإنجاح الدورة.

وشملت الجولة زيارة المنشآت التي تحتضن منافسات وتدريبات الدورة في مدن ومناطق الإمارة وهي: مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة و نادي الشارقة الرياضي للمرأة و مركز الطفل في القرائن و نادي البطائح الثقافي الرياضي و نادي الذيد الثقافي الرياضي و نادي ضباط الشرطة و نادي الحمرية الثقافي الرياضي و نادي خورفكان للمعاقين ونادي الثقة للمعاقين.

من جانبها قالت الشيخة حياة آل خليفة: نتقدم بالشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع على دعمها المتواصل ورعايتها الكريمة التي تمثل ركيزةً لاستدامة نجاح الدورة وترسيخها منصةً عربية رائدة و نحن واثقون بأن نسخة هذا العام ستمثل حلقة جديدة في سلسلة التميز العربي التي تعززها الشارقة بدعمها ورؤيتها للتكامل بين الرياضة والثقافة والتنمية بما يوسع فرص لاعباتنا للتنافس والتطور ويؤكد قدرة العمل العربي المشترك على صناعة أحداث نوعية تُلهم الأجيال وترتقي بالمشهد الرياضي، وتأكيداً لنهج التميز والتجديد الذي تنتهجه دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تشهد هذه الدورة إضافة منافسات التايكواندو والتجديف الشاطئي في إطار تطوير البرنامج الرياضي وتنويع المنافسات المعتمدة.