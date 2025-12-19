فعاليات الأحياء المائية ضمن مهرجان الثروة الحيوانية تنطلق غدا في أبوظبي

أبوظبي في 19 ديسمبر/ وام/ تنطلق غدا فعاليات الأحياء المائية ضمن مهرجان الثروة الحيوانية، أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، وذلك في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستمر حتى 26 ديسمبر الجاري.

وتهدف الفعاليات إلى إبراز منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية، وتعزيز حضورها في السوق، والتعريف بأهمية هذا القطاع ودوره المتنامي في دعم منظومة الأمن الغذائي والاستدامة في الدولة.

ويشارك في الفعاليات عدد من الجهات المتخصصة، من بينها مركز الفجيرة للبحوث، وشركات من القطاع الخاص، إلى جانب ثلاث مزارع للأحياء المائية، حيث تستعرض الجهات المشاركة منتجاتها وحلولها التقنية وتجاربها العملية في مجال الاستزراع السمكي.

وتتضمن أجندة الفعاليات، برنامجا متكاملا ومتنوعا من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية، إذ يبدأ يوم الافتتاح في 20 ديسمبر بفعالية الافتتاح بالشخصيات الكرتونية، إضافة إلى ورشة العناية بالأحياء المائية ومسابقة صيد الأسماك، وورشتي أجراس الرياح للأطفال، والطبيب البيطري الصغير، بجانب محاضرة استزراع الأحياء المائية على اليابسة.

ويشهد يوم 21 ديسمبر تنظيم ورشة إبداع في الحوض، وفعالية أسئلة عامة عن الأحياء المائية، إضافة إلى محاضرة أفضل ممارسات الأمن الحيوي في مزارع الأحياء المائية.

أما يوم 22 ديسمبر، فيتضمن ورشة الطبيب البيطري الصغير، ومسابقة صيد الأسماك، وورشة صيد الأسماك، بجانب محاضرة الأحياء المائية/ من البحر إلى المائدة: رحلة الغذاء البحري من البيئة الطبيعية إلى غذاء صحي ومستدام التي يقدمها مركز الفجيرة للبحوث.

وتتواصل الفعاليات يوم 23 ديسمبر مع أسئلة عامة عن الأحياء المائية، وورشة ملصق تلوين عملاق تحت الماء، إضافة إلى مسرحية الدمى (همسات المحيط) المقدمة من مزارع جارسيا والموجهة للعائلات والأطفال.

ويشهد يوم 24 ديسمبر تنظيم محاضرة أهم المخاطر والتحديات في المزارع السمكية، وورشة الطبيب البيطري الصغير، وفعالية أسئلة عامة عن الأحياء المائية، بجانب محاضرة الزراعة الدائرية المتكاملة.

وفي يوم 25 ديسمبر، تتضمن الأجندة مسابقة صيد الأسماك، وورشة الطبيب البيطري الصغير، فيما يختتم البرنامج يوم 26 ديسمبر بإقامة مزاد خيري.

كما تتضمن الفعاليات أنشطة يومية مصاحبة تشمل تجربة الغوص الافتراضي، ومجسم طبيب بيطري مفرغ الوجه لتصوير الأطفال، وجدارية تفاعلية، وفعالية الطبخ الحي التي تستعرض إعداد أصناف متنوعة من المأكولات البحرية باستخدام منتجات المزارع المحلية.

وتشمل الفعاليات أيضا عرض مشاريع حكومية مرتبطة بقطاع الأحياء المائية، وأحواض أسماك تعليمية، ومساحات مخصصة للشركات لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في الاستزراع السمكي وتحسين كفاءة الإنتاج.

ودعت اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، جميع المهتمين بهذا القطاع إلى المشاركة في فعاليات الأحياء المائية والاستفادة من الأنشطة المتنوعة التي تتضمنها على مدار فترة انعقادها.

وأكدت أن دولة الإمارات تمتلك مقومات علمية وتقنية تؤهلها لتكون منصة إقليمية رائدة في استزراع الأحياء المائية، مشيرة إلى أن تنوع البرامج والأنشطة المصاحبة يسهم في نشر الوعي المجتمعي، وتشجيع الابتكار، وتبادل الخبرات بين المختصين والجمهور على حد سواء.

وتعد فعاليات الأحياء المائية ضمن مهرجان الثروة الحيوانية إحدى الفعاليات النوعية التي تنظمها جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي ضمن مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد، بجانب باقة من المهرجانات الزراعية والغذائية المتخصصة التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة.