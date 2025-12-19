اقتصاد النمسا يتجاوز الركود ويستعيد مسار النمو

فيينا في 19 ديسمبر/ وام/ سجل اقتصاد النمسا انتعاشاً ملحوظاً بعد فترة ركود طويلة، ورفعت معاهد البحوث الاقتصادية توقعاتها بشأن أدائه خلال العامين الجاري والمقبل، متوقعة أن يسجل نمواً بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، ويرتفع إلى 1.2% خلال العام 2026.

وتوقعت تقديرات المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية "WIFO، ومعهد الدراسات الاقتصادية المتقدمة "IHS"، المتخصصين في الدراسات الاقتصادية، نمو اقتصاد النمسا بنسبة تتراوح ما بين 1.4% و 1.1% على التوالي بحلول عام 2027.

وتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض معدل ​​التضخم من متوسط ​​سنوي قدره 3.6% خلال 2025 إلى 2.5% خلال 2026، والتراجع إلى 1.9% خلال 2027، بالتزامن مع تحسن أوضاع سوق العمل، حيث من المتوقع انخفاض ​​معدل البطالة من 7.4% خلال العام الحالي إلى 7.1% خلال 2027.