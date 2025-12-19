دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تستقبل 199 فكرة مبتكرة في مبادرة "وياكم"

أبوظبي في 19 ديسمبر/ وام/ أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي عن استقبال 199 فكرة مبتكرة في الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم"، التي تهدف إلى وضع حلول مبتكرة تعالج التحديات الاجتماعية وتعزز جودة الحياة في الإمارة، بما ينسجم مع أولويات عام المجتمع.

وقد أثبتت المبادرة عبر دوراتها السابقة مكانتها منصة رائدة تستقبل الأفكار المجتمعية وتحولها إلى مشاريع قابلة للتطوير والتنفيذ.

وشهدت الدورة الرابعة من المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف الفئات العمرية، حيث تم استقبال 199 فكرة ومشروعا ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي النمو، والازدهار، والريادة، فيما تأهلت 10 أفكار إلى المرحلة النهائية.

وأتاح هذا التنوع في المحاور مساحة لعرض أفكار مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأسرة، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتفعيل دور الشباب في تقديم حلول مستدامة تتماشى مع رؤية الإمارة الاجتماعية، الأمر الذي يعكس توسّع حضور المبادرة كمبادرة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع.

وجاء اختيار المشاريع العشرة المتأهلة استناداً إلى منظومة التقييم المعتمدة في منصة "ويّاكم"، والتي ترتكز على معايير تشمل الجدوى الفنية والمالية، والإطار الزمني لتنفيذ المشروع التجريبي، ومدى مواءمة الحل للتحدي الاجتماعي، إضافة إلى الصلة بالقطاع الاجتماعي، وحجم الأثر المجتمعي المتوقع، ومعايير الابتكار والاستدامة.

كما شملت القائمة أفكاراً موجّهةً لتمكين المواهب الشابة وإبراز قدراتهم ضمن بيئاتٍ آمنةٍ ومنظّمةٍ تتيح لهم التعبير عن إمكاناتهم في مجالاتٍ متعددةٍ، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وربط التعلّم بالإبداع والمشاركة المجتمعية.

وتضمنت المشاريع أيضاً برامج يقودها الشباب أنفسهم لدعم الرفاه النفسي والاجتماعي للمراهقين، من خلال نماذج داعمةً تُعزّز مهارات الحياة والتواصل الإيجابي، وتوفّر مساحاتٍ آمنةً للتعبير وبناء العلاقات الصحية.

وضمّت القائمة تحدّياً تراثياً موجّهاً لطلاب المدارس، يهدف إلى ترسيخ المعرفة بالهوية الوطنية والمواقع الثقافية، وتشجيع النشاط البدني والعمل الجماعي في إطارٍ تعليمي تفاعلي.

وفي السياق الأسري، شملت المشاريع مبادرةً تُعنى بتطوير مهارات الحياة الأسرية عبر أنشطةٍ تطبيقيةٍ مشتركةٍ تعزّز التعاون والتخطيط وتحمل المسؤولية داخل الأسرة، إلى جانب نموذجٍ شاملٍ لجودة حياة الطلاب يربط الطالب بالأسرة والمعلم ضمن إطارٍ وقائيٍّ داعمٍ للرفاه، ومنصةٍ صحيةٍ آمنةٍ تهدف إلى توعية الفتيات اليافعات وتزويدهن بمعلومات موثوقة تراعي الخصوصية والقيم المجتمعية، إضافةً إلى مبادرةٍ مبتكرةٍ تمكّن شباب أصحاب الهمم من قيادة جلسات تعليمية بين الأجيال باستخدام الليغو، بما يعزّز الدمج المجتمعي والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.

وقال الدكتور يوسف الزعابي مدير مكتب الابتكار والشراكات الإستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، إن المشاريع المتأهلة للدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم" تؤكد أن أفراد المجتمع يمتلكون القدرة على طرح أفكار مبتكرة تستجيب لاحتياجات الإمارة الاجتماعية بصورة عملية وواعية.

وأضاف أن هذا التنوع في المشاريع يعكس روح المشاركة المجتمعية، ويعزز دور المبادرة كجسر يربط الأفكار الواعدة بالفرص التي تمكّنها من التحول إلى مبادرات ذات أثر فعلي تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ القيم المجتمعية في أبوظبي.

وتميزت هذه الدورة بإطلاق الموقع الإلكتروني المحدث للمبادرة، بتصميم عصري وتجربة استخدام أكثر سلاسة وفاعلية، تُتيح للمشاركين رفع أفكارهم بسهولة، والتواصل المباشر مع المنصة، بما يضمن تجربة تفاعلية غنية تشجِّع الجميع على الإسهام بأفكارهم.

وتؤكد دائرة تنمية المجتمع، من خلال مبادرة "ويّاكم"، التزامها بتوفير منصات مبتكرة تُمكّن أفراد المجتمع من المشاركة في تصميم حلول اجتماعية مستدامة، ودعم المشاريع التي تُجسّد قيم التعاون والابتكار والمسؤولية المجتمعية، وتُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وكانت الدائرة قد نظَّمت عدداً من الورش التفاعلية للمشاركين، تضمَّنت شرح مفهوم الابتكار الاجتماعي ومنهجياته وآليات تطبيقه.