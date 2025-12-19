أسبوع أبوظبي المالي يستقطب 35 ألف مشارك

أبوظبي في 19 ديسمبر/ وام/ استقطب أسبوع أبوظبي المالي 2025، أكثر من 35,000 مشارك، خلال أسبوع حافل بالنقاشات المثمرة، والإعلانات النوعية، والتعاونات الطموحة، التي عزّزت مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، شكّل المشاركون الدوليون ما يزيد على 30% يمثلون 175 جنسية، وذلك عبر 68 فعالية و394 جلسة متخصصة.

وكان الحدث الذي اختتم الأسبوع الماضي استقطب 819 متحدثاً من الشخصيات المؤثرة، وأكثر من 69 شريكاً عالمياً وإقليمياً، من بينهم شركة "هانوا" بصفتها شريكاً إستراتيجياً.

وسجّل أسبوع أبوظبي المالي، لأول مرة في تاريخه، إجمالي أصول ممثّلة خلاله، تجاوزت قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 53% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث اجتمع قادة رؤوس الأموال، والمستثمرون، وممثلو الجهات التنظيمية، والمبتكرون من مختلف أنحاء العالم، في أبوظبي، لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي "ADGM"، إن أسبوع أبوظبي المالي رسّخ مكانته واحداً من أكثر التجمعات المالية تأثيراً على مستوى العالم، وحققت هذه الدورة من الأسبوع أرقاما قياسية على مستويات عدة، وسجلت إنجازاً غير مسبوق تمثل في نجاح أبوظبي باجتذاب صنّاع قرار في القطاع المالي العالم يمثلون أصولاً تزيد قيمتها على 62 تريليون دولار أمريكي، اجتمعوا معاً لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع، كما رسخ الأسبوع مكانته منصة عالمية رائدة في أبوظبي، تسهم في دعم الصفقات، وتكوين رأس المال بدقّة وموثوقية.

وأضاف معاليه أنها بوصفها "عاصمة رأس المال" لا تكتفي أبوظبي باستضافة الحوارات المالية العالمية، بل تعمل بفاعلية على تصميم البنية التي ستُشكّل ملامح العقد المقبل من النمو العالمي.

وساهمت دورة هذا العام في تحفيز التقدم الإستراتيجي الملموس في القطاع المالي العالمي، وكان من أهمّ الإنجازات ترحيب أبوظبي العالمي بانضمام 11 شركة مالية عالمية، تدير أصولاً تزيد قيمتها على 9 تريليونات دولار أمريكي، قبيل وخلال الدورة الرابعة والأكبر من أسبوع أبوظبي المالي، مسجّلة حضوراً تاريخياً لرأس المال العالمي ضمن منظومة أبوظبي المالية المزدهرة.

وفي تقاطع مؤثّر بين التمويل والعمل الإنساني، تم الإعلان عن تعهد عالمي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، كتمويل للقضاء على مرض شلل الأطفال، خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، بمشاركة بيل غيتس، وعدد من المانحين العالميين والإقليميين والمحليين.

وشهد الأسبوع أيضاً الكشف عن مجمع التكنولوجيا المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة "FIDA"، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تسريع الابتكار وتنويع الاقتصاد في القطاعات ذات الأولوية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "مبادلة" و"الدار" عن مشروع تاريخي مشترك بقيمة 60 مليار درهم لتوسعة منطقة أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، بمساحة 1.5 مليون متر مربع، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال وأسلوب الحياة على المستوى العالمي.

وكشفت النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المراكز المالية "FCCI"، الذي أُعلن عنه خلال أسبوع أبوظبي المالي، من قبل كلية "ستيرن" للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تصدّر أبوظبي قائمة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلالها المرتبة 12 عالمياً

وشهد الحدث الإعلان عن مذكرات تفاهم وشراكات إستراتيجية بين جهات عالمية وإقليمية ومحلية، حيث تمّ توقيع 82 مذكرة تفاهم وشراكة.

يذكر أنّ الدورة القادمة من أسبوع أبوظبي المالي، ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، مستفيدة من الزخم الذي حققته دورة 2025، ومعزّزة مكانة أسبوع أبوظبي المالي كأبرز تجمّع مالي عالمي في المنطقة.