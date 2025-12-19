مركز الجينوم بـ "دبي الصحية" ينال اعتماد الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض

دبي في 19 ديسمبر/ وام/ حصل مركز الجينوم التابع لـ "دبي الصحية" على اعتماد الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض (CAP)، الجهة العالمية المتخصصة في ضمان جودة المختبرات الطبية .

ويمنح هذا الاعتماد بعد تقييم دقيقٍ يجرى من قبل لجنة من الخبراء، للتأكد من التزام المختبرات بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. ويُعدّ أحد أبرز برامج ضمان جودة المختبرات الطبية في العالم، إذ يهدف إلى تحقيق أعلى معايير التميّز في الممارسات المخبرية.

وأكد الدكتور أحمد أبو طيون، مدير مركز الجينوم في "دبي الصحية"، أهمية حصول المركز على الاعتماد من الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض(CAP)، منوه بأن هذا النجاح يجسد التزام "دبي الصحية" بأعلى معايير الجودة المعتمدة عالمياً، وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى والأطباء، بما يعزز مكانته كمركز رائد في مجال الطب الجينومي والبحوث المتقدمة.

وأوضح أن مركز الجينوم في "دبي الصحية"يدعم منظومة الرعاية الصحية بشكل متكامل، من خلال تحليل البيانات الجينومية وتقديم الاستشارات والمتابعة للأفراد والأسر، بما يمكن الكوادر الطبية من اتخاذ قرارات علاجية دقيقة قائمة على أسس علمية، إلى جانب توفير منظومة شاملة من الفحوصات والتحاليل الجينية عبر مختبرات الوراثة الجزيئية والجينوميات والوراثة الخلوية، تشمل التشخيص الجيني للأمراض الوراثية والنادرة، وبرنامج الفحص الجيني قبل الزواج، بما يسهم في تعزيز البرامج الصحية ودعم منظومة الصحة العامة على مستوى دولة الإمارات.