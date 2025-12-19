"هيئة الثقافة" و "سالك" تطلقان مسابقة "إرث دبي برؤيتك"

دبي 19 ديسمبر / وام / أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، عن إطلاق مسابقة "إرث دبي برؤيتك"، الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام مجتمع الفنانين والمبدعين والشباب للمساهمة في تصميم بطاقات "سالك" الجديدة، بما يعكس روح دبي الإبداعية وتنوعها الثقافي ومشهدها الفني المتفرد.

وتنسجم المسابقة مع مبادرة "إرث دبي"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لإحياء ذاكرة دبي التاريخية من خلال رصد وجمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسد ملامح تطور الإمارة وحياة أهلها عبر الأجيال.

وتبدأ "سالك" استقبال طلبات المشاركة في المسابقة، التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم، اعتباراً من اليوم وحتى 19 يناير المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي تنظمه "دبي للثقافة" من 23 يناير وحتى 1 فبراير 2026 في حي الشندغة التاريخي.

ودعت "سالك" و"دبي للثقافة" جميع الفنانين والمصممين والخطاطين ومحترفي فن الجرافيتي للمشاركة في المسابقة، وتقديم تصاميم أصلية وحديثة تعكس الابتكار ولا تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي، مشيرتين إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة.