الإمارات تشارك بـ 12 لاعباً ولاعبة في "خليجية الجولف" بسلطنة عمان

دبي في 19 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجولف المشاركة في بطولات مجلس التعاون الخليجي المقررة في سلطنة عمان من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم أن البطولات تتضمن النسخة الرابعة للأشبال تحت 13 سنة، والتاسعة للناشئين تحت 16 سنة، والثامنة للسيدات، والثانية للفتيات تحت 16 سنة.

وأوضح ان البعثة ستغادر إلى مسقط غدا ، برئاسة اللواء طيار" م" عبدالله السيد الهاشمي رئيس الاتحاد وعضوية الأمين العام خالد مبارك الشامسي، والمدرب حسين الولاني، إضافة إلى 12 لاعباً ولاعبة.

وأشار إلى أن قائمة منتخب الأشبال تتألف من زايد أبوبكر، وزايد المازمي وسلطان المازمي، وتواجد 3 لاعبين مع منتخب الناشئين هم محمد ثابت وعبدالله سالمين وعبدالله درويش، بالإضافة إلى 3 لاعبات لمنتخب الفتيات هن آسيا سليم وسارة أبوبكر وآنكا ماتيو، و3 لاعبات أيضا لمنتخب السيدات هن جيمي كاميرو ولارا الشعيب وفي البلوشي.

وأكد الهاشمي، أن المشاركة تستهدف مواصلة الانجازات بعد النتائج المميزة في البطولات الخارجية، تتويجا للاهتمام المتواصل و البرامج الفنية للاعبين واللاعبات على مدار العام، لاسيما أن الاتحاد يولي الفئات السنية والسيدات اهتماماً كبيرا، ويحرص على استدامة المشاركة في البطولات الخارجية.