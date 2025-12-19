"الرياضات الإلكترونية" يطلق هويته الجديدة تزامنا مع " ألعاب المستقبل"

أبوظبي في 19 ديسمبر/وام/ أطلق اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية هويته المؤسسية الجديدة تزامنا مع فعاليات دورة ألعاب المستقبل - أبوظبي 2025 ،وذلك بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وسعيد الطاهر الأمين العام للاتحاد، وممثلي عدد من الشركات المتخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، وعدد من لاعبي المنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي اقامه الاتحاد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" أمس للإطلاق الرسمي للهوية الجديدة، والتي تجسد رؤية حديثة تعكس الاحترافية، والاستدامة، والريادة، وتعزز من مكانته كمظلة وطنية تقود نمو قطاع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات.

كما تم خلال الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع كل من منصة بلاي هيرا، و هواوي آب جالري، وشركة إثارة، وشركة أسباير، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات تطوير البطولات، وتأهيل اللاعبين، وبناء القدرات الفنية، ودعم البرامج والمبادرات النوعية في قطاع الرياضات الإلكترونية.

واختتم الحفل بـ تكريم نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية أصحاب الإنجازات الدولية، اذ تم تكريم اللاعبة سارة الجنيبي لحصولها على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأسيوية للشباب التي أقيمت في مملكة البحرين، كما كرم اللاعب سلطان راشد لإحرازه الميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك تقديراً لجهودهما وإنجازاتهما المشرفة التي أسهمت في رفع علم دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان حرص الاتحاد على مواصلة تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية، ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الحضور الإماراتي في البطولات الإقليمية والدولية، بما يواكب توجهات الدولة في دعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.