"خيول ياس" تحقق "ثنائية" السباق الرابع بمضمار العين للفروسية

العين في 19 ديسمبر/ وام/ أحرزت خيول ياس للسباقات ثنائية مساء أمس، خلال السباق الرابع على مضمار نادي العين للفروسية والرماية، من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 102 خيل، وجوائزه 490 ألف درهم.

وحقق المهر "شاكر" لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة حمد البوسعيدي، لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، متفوقا على 14 خيلاً عربية أصيلة "مبتدئة" عمر 4 سنوات فما فوق، بينما حصد "راسخ الوثبة" بإشراف ايريك ليجري، وقيادة سيلفستر ديسوسا، الثنائية لياس للسباقات في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، بمشاركة 13 خيلاً عربية أصيلة "مبتدئة" عمر 4 سنوات فما فوق.

وتوج "هاكا دو سوليل" لخليفة سعيد الخييلي، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة تاج أوشي، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" بمشاركة 15 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق.

وهيمن "أي بي طحان" لعبد الرحيم سالم عبيد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، على المركز الأول في الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً عمر 3 سنوات.

وتفوق "أف اسياف" لمحمد مصبح المزروعي بإشراف قيس عبود، وقيادة الفارس مارسيلينو رودريجوز، على منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" (إنتاج الإمارات)، بمشاركة 15 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق.

وذهب لقب الشوط السادس لمسافة السرعة 1000 متر، المخصص للخيول العربية المبتدئة إلى الفرس "أتش كي زعفرانة" لحمد عبد الرحمن كايد، بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي" ثنائية"، بفارق كبير من الأطوال أمام 15 خيلا عمر 4 سنوات فما فوق.

واختتم الفارس حمد البوسعيدي والمدرب إبراهيم الحضرمي "ثنائية"، الأمسية بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، مع الفرس "جمرا أس بي" لعبد الله المشايخي، والذي خصص للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ"، بمشاركة 15 خيلاًَ عمر 4 سنوات فما فوق.