طقس الغد غائم جزئياً مع سقوط أمطار

أبوظبي في 19 ديسمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، و سرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21والمد الثاني عند الساعة 02:57

و الجزرالأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا ، و يحدث المد الأول عند الساعه 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:51

و الجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزرالثاني عند الساعة 04:40 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 21 14 90 45

دبي 23 14 85 45

الشارقة 22 12 90 45

عجمان 22 12 90 45

أم القيوين 23 14 90 45

رأس الخيمة 22 12 90 50

الفجيرة 25 13 90 50

العـين 20 13 90 45

ليوا 19 11 90 45

الرويس 18 15 90 50

السلع 18 10 90 40

دلـمـا 17 16 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 18 16 70 50

أبو موسى 19 17 70 55