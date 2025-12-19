انطلاق سباق "بايك أبوظبي جران فوندو" من العين الأحد المقبل

أبوظبي في 19 ديسمبر/وام/ ينطلق يوم الأحد المقبل سباق "بايك أبوظبي جران فوندو" للدراجات الهوائية، لمسافة 150 كيلومتراً، ، من استاد هزاع بن زايد في منطقة العين، وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

و أوضح مجلس أبوظبي الرياضي ، أن الجوائز المالية للسباق قيمتها مليوني درهم، موزعة على 364 جائزة، بزيادة 44 جائزة عن نسخة عام 2024، في خطوة تعكس النمو المتواصل للحدث، وحرص اللجنة المنظمة على تكريم أكبر عدد ممكن من المشاركين.

ويُعد السباق من أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، حبث يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتنظيم بطولات الدراجات الهوائية، إلى جانب تسليط الضوء على دور هذه الرياضة في دعم أنماط الحياة الصحية داخل المجتمع.

وافتتحت قرية السباق أبوابها في مهرجان الشيخ زايد، لاستقبال المشاركين في السباق وتسليمهم الحقائب والمستلزمات الأخرى.

وأصدرت اللجنة المنظمة الدليل الرسمي للسباق، الذي يتضمن تفاصيل المسار، واللوائح التنظيمية، ونقاط البداية، ومحطات التزود بالمياه على امتداد الطريق.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي إن سباق "بايك أبوظبي جران فوندو" يعد محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي في أن تصبح وجهة عالمية رائدة لرياضة الدراجات الهوائية، كونه سباقاً تنافسياً يجمع بين الهواة والمحترفين، ويواصل حضوره القوي خلال نسخته الرابعة.

وأضاف ان النسخة الرابعة من السباق تشهد منافسة قوية على مسار يبلغ 150 كيلومتراً من العين إلى أبوظبي، بعد التغيير الجوهري في مسار السباق ونقل نقطة الانطلاق إلى مدينة العين، إلى جانب جوائز مالية تصل إلى مليوني درهم موزعة على 364 فائزاً.