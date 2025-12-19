مجلس أمناء الجامعة القاسمية يعتمد تخريج الفوج الـعاشر

الشارقة في 19 ديسمبر / وام / اعتمد مجلس أمناء الجامعة القاسمية تخريج الفوج العاشر من طلبة الجامعة للعام الجامعي 2025–2026، وذلك خلال اجتماعه الدوري الخامس عشر الذي عُقد برئاسة سعادة جمال سالم الطريفي، رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.

ورفع سعادة جمال سالم الطريفي، باسم أعضاء مجلس الأمناء، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، تقديراً لدعمه المتواصل للجامعة منذ تأسيسها، وحرصه الدائم على ترسيخ رسالتها العلمية والإنسانية، وتعزيز ريادتها الأكاديمية، والارتقاء بجودة برامجها التعليمية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين علمياً وفكرياً لخدمة أوطانهم والمشاركة الفاعلة في نهضتها وتنميتها.

واطّلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات الخطة الاستراتيجية السنوية للجامعة للعام 2025–2026، إلى جانب تقارير اللجان المالية والإدارية والأكاديمية، وتقارير لجان الاستقطاب والعلاقات الدولية وتنمية الموارد.

كما أُحيط المجلس علماً بأن عدد خريجي الفوج العاشر يبلغ (113) خريجاً وخريجة من كليات الجامعة الخمس، مشيداً بالمستوى الأكاديمي للطلبة وبالجهود التي تبذلها الجامعة في توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في خدمة المجتمعات وبناء المستقبل.