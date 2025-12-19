"الإمارات للطاقة النووية" تنال جائزة "بلاتس العالمية للتميز في الطاقة"

أبوظبي في 19 ديسمبر / وام/ حصلت شركة الإمارات للطاقة النووية على جائزة "التميز في الطاقة" ضمن "جوائز بلاتس العالمية للطاقة "2025، التي استضافتها شركة "ستاندر آند بور" العالمية في نيويورك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها منح هذه الجائزة لشركة طاقة نووية خلال نحو عقد من الزمن وتأتي تكريماً للإنجازات المتميزة والدور الريادي للشركة في قطاع الطاقة العالمي، بينما يبرز هذا الإنجاز أهمية الطاقة النووية لدول العالم، في سعيها لتوفير كهرباء موثوقة ومستدامة.

تم تكريم الشركة بهذه الجائزة لنجاحها في تطوير وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على مكانة محطات براكة كنموذج عالمي لمشاريع الطاقة النظيفة، فيما يخص إنجاز مشروع ضخم للطاقة النووية السلمية على نحو آمن وفعال، وضمن الجدول الزمني، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب تحقيق عوائد محلية ودولية مستدامة.

ويعزز فوز شركة الإمارات للطاقة النووية بهذه الجائزة المكانة الريادية لأبوظبي ودولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي، حيث أصبحت الدولة نموذجاً يُحتذى به في أفضل الممارسات في قطاع الطاقة النووية السلمية، كما يبرز نمو المنطقة، وسعيها لتصبح منتجاً رئيسياً للطاقة لتلبية الطلب الكبير من قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة التي تبحث عن مصادر طاقة نظيفة وموثوقة.

ويتم اختيار هذه الجائزة من قِبَل لجنة مستقلة من خبراء الطاقة الدوليين، وهي مفتوحة لكافة المشاريع ضمن جميع تقنيات إنتاج الطاقة، في مجالات تنافسية للغاية تشمل مصادر الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية وحلول الشبكات المتقدمة.

وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها إن حصول شركة الإمارات للطاقة النووية على هذه الجائزة يؤكد دورها الريادي في دعم المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وذلك تحقق بفضل الرؤية المدروسة والدعم الراسخ من القيادة الرشيدة خلال تطوير محطات براكة، التي جمعت الكفاءات والخبرات الإماراتية إلى جانب الخبراء الدوليين، لإنتاج كهرباء وفيرة وخالية من الانبعاثات الكربونية .

وأضاف الحمادي ان محطات براكة قامت بدور ريادي في مسيرة المنطقة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب توفير الكهرباء النظيفة والموثوقة للمجتمع والقطاعات الصناعية والبنية التحتية الرقمية المتنامية، ونعمل الآن على مشاركة نموذجنا في تطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية مع دول وشركات عالمية أخرى، من أجل تسريع تطوير ونشر الطاقة النووية في الوقت المناسب على الصعيد العالمي.

وتبرز جوائز "بلاتس العالمية للطاقة"، التي تُكرّم الإنجازات في هذا القطاع منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، الشركات والمؤسسات التي تُحقق نتائج ذات تأثير حقيقي من خلال عملها، وبذلك تضع جائزة التميز هذه شركة الإمارات للطاقة النووية ضمن مجموعة متميزة من شركات الطاقة العالمية المُعترف بمساهماتها. كما تُسلط الجائزة الضوء على التأثير المحلي والعالمي لمحطات براكة، التي تم إنجازها في الوقت المحدد وضمن الميزانية، لتصبح واحدة من أكثر برامج الطاقة النووية الجديدة كفاءة في العالم، حيث توفر المحطات طاقة حمل أساسي مُستقرة لدولة الإمارات.

ومع حصولها على أول تقدير عالمي لها في "جوائز بلاتس"، يعد هذا التكريم لشركة الإمارات للطاقة النووية نقلة مهمة في مسيرتها، حيث تُصدّر الآن خبراتها وتُوسّع تعاونها الدولي، لتسريع تطوير ونشر الطاقة النووية حول العالم على نحو آمن وفعال.