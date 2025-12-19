"أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق" ينطلق 2 يناير المقبل

دبي في 19 ديسمبر / وام / يقام "أوتو سيزون- مهرجان دبي للتسوق" بنسخته الثانية من 2 إلى 11 يناير 2026، في إطار الدورة الحادية والثلاثين من "مهرجان دبي للتسوق"، الذي انطلق 5 ديسمبر الجاري ويستمر إلى 11 يناير المقبل، محولاً دبي إلى وجهة لاستعراضات ومسيرات كبرى، وعروض سيارات نادرة، وتجارب مستوحاة من رياضات السيارات، إلى جانب تجمعات وفعاليات ضخمة تقام في مختلف أنحاء الإمارة.

وتجمع الفعالية على مدار عشرة أيام عشاق السيارات والعائلات وهواة الاقتناء وكبرى شركات القطاع والعلامات العالمية، في تجربة استثنائية تحتفي بثقافة السيارات والإبداع في التصميم والحرفية العالية وروح المجتمع.

و تشهد نسخة 2026 من "أوتو سيزون "، توسعاً نوعياً في أجندتها يشمل مسارات استعراضية تمتد على مستوى الإمارة، ومعارض منسّقة بعناية، ولقاءاتٍ مجتمعية، وفعاليات رئيسية صُمّمت لتوحيد عشّاق السيارات من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وتقدّم العلامات التجارية ووكلاء السيارات المشاركون عروضاً حصرية طوال فترة الموسم ضمن مهرجان دبي للتسوق، تشمل خصومات حصرية، وعروضاً ترويجية على طرازات محددة، إلى جانب صفقات القيمة المضافة، مما يتيح للزوّار والمقيمين استكشاف أحدث الطرازات والاستفادة من عروضٍ مميّزة ضمن صالات العرض في مختلف أنحاء الإمارة.