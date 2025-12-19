مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة تتوج الفائزين بأشواط سن الثنايا

الظفرة في 19 ديسمبر / وام / توجت مزاينة مدينة زايد المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، الفائزين بأشواط سن الثنايا التي جرت في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتستمر لغاية 20 ديسمبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وسلم سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الرموز الذهبية للفائزين في منافسات سن الثنايا لفئات المجاهيم والمحليات (الشرايا والتلاد والشركاء) والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 125 جائزة موزعة على 14 شوطاً، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي سياق متصل، دخلت شبوك المزاينة، صباح اليوم ، المطايا المشاركة في أشواط الحول الشرايا والتلاد للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء الغد عبر قناة بينونة ومنصات "تراثنا" على مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة مهرجان الظفرة (أف أم 90.1) في محيط موقع المزاينة.