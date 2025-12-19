شرطة الشارقة تشيد بمساهمة الشركاء في احتواء تداعيات المنخفض الجوي

الشارقة في 19 ديسمبر / وام / أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن تضافر الجهود والتنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين أسهما في احتواء تداعيات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة دون تسجيل حوادث بليغة معربةً عن تقديرها لتعاون أفراد المجتمع ووعيهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة خلال الحالة الجوية مما أسهم في تعزيز السلامة العامة وضمان استمرارية الحركة في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت أنها فعلت خطط الطوارئ والاستجابة السريعة منذ بداية الحالة الجوية ورفعت مستوى الجاهزية الميدانية والتشغيلية من خلال انتشار الدوريات الأمنية والمرورية على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة لضمان انسيابية الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأشارت شرطة الشارقة إلى أن غرف العمليات تعاملت بكفاءة عالية مع البلاغات والاتصالات الواردة عبر مركز الاتصال 999 للحالات الطارئة و901 للحالات غير الطارئة إذ جرى التعامل مع (8145) مكالمة عبر 999 و(1239) مكالمة عبر 901 إضافةً إلى الرد على الاستفسارات وتقديم الدعم والمساندة للمتعاملين على مدار الساعة بما يعكس جاهزية الكوادر الشرطية وكفاءتها في التعامل مع مختلف الظروف بمهنية عالية .

و نوهت إلى أن الإجراءات المتخذة شملت خطط ميدانية استباقية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص إلى جانب بث الرسائل التوعوية والإرشادية عبر منصات شرطة الشارقة للتواصل الاجتماعي لتعزيز وعي الجمهور بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم خلال فترة الحالة الجوية مؤكدةً مواصلة جهودها خلال موسم الأمطار تعزيزاً لمنظومة الأمن والأمان في إمارة الشارقة.