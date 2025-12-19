فرق طوارئ فريق " غيث عجمان" تضاعف جهودها خلال الحالة الجوية

عجمان في 19 ديسمبر / وام / ضاعف فرق الطوارئ ضمن فريق "غيث عجمان" جهوده في مواقع الإمارة، من خلال 4 فرق عمل ميدانية، تعمل على متابعة مواقع تجمع مياه الأمطار ودعم الجاهزية الميدانية، وذلك ضمن منظومة تشغيل تعتمد على شبكة تصريف مياه أمطار بطول 81.65 كم، وتشغيل 28 محطة ضخ مدعومة بـ 72 مضخة، وبمشاركة 60 مهندسًا ومختصًا، و173 موظف دعم.

وتواصل الفرق الميدانية تنفيذ مهامها وفق تنسيق مباشر بين فرق المياه والطرق والطوارئ، بما يسهم في تسريع عمليات تصريف المياه، ومتابعة المواقع الحيوية، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت دائرة البلدية والتخطيط استمرار جاهزيتها لمتابعة مستجدات الحالة الجوية، وتسخير الإمكانات والموارد المتاحة، لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز كفاءة البنية التحتية في إمارة عجمان.

وتزامنًا مع الحالة الجوية وهطول الأمطار على إمارة عجمان، تفقد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط ، سير العمل الميداني في عدد من مشاريع ومحطات تصريف مياه الأمطار، للاطلاع على جاهزية المنظومة وكفاءة التعامل مع الحالة المطرية.