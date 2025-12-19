فعاليات ومسابقات تراثية متنوعة في مهرجان الياسات بدورته الثالثة

الظفرة في 19 ديسمبر/ وام / يشهد مهرجان الياسات في دورته الثالثة التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية بشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات البحرية والرياضية والتراثية.

وتقام فعاليات المهرجان خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع وتستمر حتى الأحد المقبل في الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

ويقدم المهرجان عبر فعالياته تجربة مجتمعية وترفيهية متكاملة لأهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة تعزز من حضور التراث وتسهم في صون الهوية الوطنية، أبرزها سباق القفاي للمحامل الشراعية "فئة 22 قدماً" الذي ينطلق بعد غد "الأحد"، وبطولة الياسات لصيد الشعري، ومسابقات الكيرم، والدومينو، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وأجمل زي تراثي، والألعاب الشعبية، والطبخ.

وكان المهرجان قد نظم في أسبوعه الأول عدداً من الفعاليات منها سباق الياسات للمحامل الشراعية (فئة 60 قدماً)، وبطولات السباحة، والهدد، ومسابقات الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وغيرها من الفعاليات.

ويضم المهرجان سوقاً شعبياً يضم عدداً من الأسر المنتجة تقدم من خلاله المنتجات التراثية الإماراتية والصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية، والحرف اليدوية التقليدية، كما يقدّم المهرجان عروضاً يومياً لفرق الفنون الشعبية، والمسابقات والجوائز اليومية للزوار على المسرح.

ويهدف مهرجان الياسات إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي وتعزيز دور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع بجانب الترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية ودعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.