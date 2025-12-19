"الإمارات للمحاسبة" يختتم مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الدوحة في 19 ديسمبر/ وام / اختتم جهاز الإمارات للمحاسبة مشاركته في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "CoSP11"، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، الذي ترأس وفد الدولة.

وتأتي المشاركة في هذه الدورة التي عقدت في الدوحة بين 15 و19 ديسمبر الحالي، في إطار دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب مشاركة الوفد في الجلسات العامة والمتخصصة للمؤتمر، وعدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات الجانبية ذات الصلة.