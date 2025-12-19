الفارس حمد النعيمي يحصد لقب بطولة "كلباء الدولية" لقفز الحواجز

كلباء في 19 ديسمبر/ وام / أحرز الفارس حمد النعيمي لقب بطولة كلباء الدولية فئة النجمة الواحدة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 115 سم، ضمن فعاليات بطولة الشارقة - كلباء الدولية لقفز الحواجز، والمقامة حاليا حتى يوم 22 ديسمبر.

وأقيمت المنافسة على شواطىء كلباء بمشاركة 57 فارساً وفارسة، وفاز بها النعيمي على صهوة الفرس "ديلفين"، محققا 30.82 ثانية، وجاء ثانيا علي مفرج الكربي مع الجواد "اير أوكرين"، بزمن قدره 30.86 ثانية، وثالثة الفارسة الكندية أندريا أغنيو مع الفرس "روبيا فان"، مسجلة 32.67 ثانية.

وشهدت منافسة بطولة بلدية كلباء، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 125 سم، مشاركة 19 فارساً وفارسة، وأكمل 3 فرسان المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم الفارس الإيطالي إليفيرا غيرارد مع الفرس"اليفيرا دو بورنيفال"، مسجلا 34.18 ثانية، وجاء ثانيا الفارس الليبي محم الميزو، مع "جيتست"، بزمن قدره 35.68 ثانية، وثالثا الفارس الأوزبكي باخرومجن غازييف بصحبة الجواد " سانتوس هيبي"، بزمن قدره 38.17 ثانية.

وانطلقت صباح اليوم منافسة "تلفزيون الشارقة" فئة النجمة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز125 سم، بمشاركة 22 فارساً، وأكملها 5 فرسان دون خطأ، وتوّجت بالصدارة الفارسة الكندية ستاريه صادقي مع الفرس"أليسي"، وأنهت الجولة محققة 68.28 ثانية، وجاءت ثانية فارسة جنوب أفريقيا ميغان زوفكا مع الجواد "كويريم متشو"، بزمن قدره 69.77 ثانية، وثالثا الفارس الإيراني ردمارد هوشما مع الفرس " نغروسا ان ام إي"، بزمن قدره 70.18 ثانية.