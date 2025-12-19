المنتخب الهندي يتوج بلقبي الرجال والسيدات في بطولة "الرول بول" العالمية

دبي في 19 ديسمبر/ وام / اختتمت أمس منافسات بطولة العالم السابعة لرياضة "الرول بول"، بتتويج المنتخب الهندي بلقبي الرجال والسيدات بعد فوزه في نهائي البطولتين على نظيره الكيني بنتيجة 3 - 2، و11 - 10.

وأقيمت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بإشراف الاتحاد الدولي للرول بول، من 14 إلى 18 ديسمبر الحالي بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة 15 دولة هي المملكة العربية السعودية، والبرازيل، والأرجنتين، ومصر، والكونغو الديموقراطية، وألمانيا، وفرنسا، والهند، ومالي، وإيران، وكينيا، والفلبين، وباكستان، وبولندا، وسيريلانكا.

توج الفائزين سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومانوش كوماري مدير الاتحاد الدولي للرول بول، وأحمد السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد العاجل أن استضافة البطولة لأول مرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي خطوة إستراتيجية تمهد لتبني خطط نشر اللعبة في الدولة، ودعم تطورها، لاسيما أن البنية التحتية المميزة تمهد الطريق لانتشارها، وتكوين فرق للرجال والسيدات.