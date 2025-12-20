"ربع قرن" يطلق النسخة الأولى من موسمه للمهارات الحياتية

الشارقة في 20 ديسمبر /وام/ أطلق مركز ربع قرن للمهارات الحياتية، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الأولى من موسمه للمهارات الحياتية، الذي يستهدف منتسبي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة ضمن الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً وذلك في بيئة محفزة وآمنة تعكس عمق التجربة والنهج الإستراتيجي الراسخ للمركز.

وتضمن الموسم في مرحلته الأولى المُخصصة للناشئة، مجموعة من البرامج النوعية والأنشطة التفاعلية صُممت بعناية وفق منهجية احترافية تتوافق مع تطلعات المنتسبين وتدرجت من أنشطة كسر الحاجز النفسي مروراً ببرامج التدريب القيادي والمهني، بجانب ورش عملية إبداعية في التوصيلات الكهربائية وميكانيكا السيارات والزراعة، وصولاً إلى برامج ميدانية تعزز الشجاعة وتحفز التفكير الإبداعي، وتعمق مفهوم التعلم بالتجربة.

والتقى الناشئة خريجي مؤسسة ربع قرن الملهمين أصحاب التجارب الثرية في لقاءات تفاعلية شاركوا خلالها قصص نجاحاتهم ومسيرتهم، ثم مارسوا أنشطة المغامرات الصحراوية والمسير الميداني وتحديات البحث عن الكنز إلى جانب أمسيات تفاعلية تعمق روح الانتماء والمواطنة الإيجابية.

وستخوض منتسبات سجايا فتيات الشارقة، تجربتهن الخاصة في المرحلة الثانية للموسم خلال الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر الجاري عبر برنامج متكامل يجمع بين الطهي والخياطة والزراعة، إلى جانب الإسعافات الأولية ومهارات البقاء والأنشطة البدنية الصباحية ولقاءات ملهمة ومسير صحراوي تفاعلي يعزز ثقتهن بأنفسهن ويمكنهن من مهارات اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق.