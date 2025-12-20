جهود شرطة أبوظبي في الميدان لتعزيز إنسيابية المرور

أبوظبي في 20 ديسمبر/ وام / كثفت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي الدوريات المرورية وتابعت باهتمام الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ، وعملت على تعزيز انسيابية حركة السير والمرور ومعالجة الازدحام المروري وتفادي وقوع الحوادث بسبب تجمعات المياه في مختلف شوراع وطرقات الإمارة.

وبذل عناصر المرور جهودا جبارة للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق في مثل هذه الاحوال الجوية.

وأوضحت أنه تم وضع خطط استباقيه لتواجد الدوريات عند جميع الأنفاق ومجاري المياه بسبب المنخفض وخاصةً عند الأودية وتجمعات المياه في جميع المناطق تعريزاً لسلامه مستخدمي الطرق.