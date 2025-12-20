"عبق الأندلس" في رأس الخيمة يحتفي بالتاريخ المشترك بين الثقافتين العربية والإسبانية

رأس الخيمة في 20 ديسمبر/ وام / انطلقت اليوم بالرفاعة في رأس الخيمة فعالية "عبق الأندلس" التي نظمها "ذا ديزاين جالري" بالتعاون مع السفارة الأسبانية لدى الدولة احتفاء بالتاريخ المشترك من خلال الفنون والموسيقا والمأكولات والتقاليد التي عكست جمال وروح التراث الأندلسي وتستمر أسبوعين.

وبدأت الفعالية بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمعرض معماري يضم 26 صورة وعملا تشكيليا بمشاركة النحات الإيرلندي الفنان جوزيف مكيفر.

وقالت الأديبة الإسبانية الدكتورة اينو يوارت في كلمة الافتتاح بالإنابة عن السفارة الإسبانية : يسعدني افتتاح هذا المعرض المعماري الملهم، نحن محظوظون بوجود حضور إسباني هنا في رأس الخيمة يدرك أهمية مثل هذا الحدث، ليس فقط لقيمته الثقافية، ولكن أيضًا لأهميته الأكاديمية والعلمية مشيرة إلى أن العمارة الأندلسية تطورت في إسبانيا خلال فترة الحكم الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر، وتمثل أحد أرقى التقاليد المعمارية في التاريخ.

وأضافت : من بعض الأهداف الرئيسية التي تقف وراء هذه المباني والتصاميم الرائعة، أنها دينية وروحانية، تعبر عن الإيمان الإسلامي من خلال الجمال والأنماط الهندسية مثل الزخارف العربية والخط العربي، كما، أنها تعكس مزيجاً ثقافياً فريداً، نشأ من التعايش والتبادل بين الجميع الذين يعيشون معاً في الأندلس، وتستجيب هذه المباني بذكاء للمناخ، باستخدام الأفنية والنوافير والحدائق والأقواس والجدران السميكة لخلق أجواء باردة ومريحة بشكل طبيعي، وتقف كرموز قوية للقوة والازدهار، كما يتضح من معالم بارزة مثل قصر الحمراء في غرناطة وقصر الكازار في إشبيلية.

وقالت : وربما الأهم من ذلك، أنها تجسد الانسجام الروحي - مساحات هادئة ومتوازنة تستحضر فكرة الجنة على الأرض من خلال استخدام الضوء، واليقظة، والنضج، وهي تدعو إلى التأمل وهي صفات نحتاجها بشدة في عالم هادي.

وقدم المعرض نبذة مختصرة عن تاريخ الأندلس التي حكمها المسلمون في شبه الجزيرة الأيبيرية، خلال النصف الثاني من القرن الثامن، وكانت هذه الفترة رائعة ثقافيًا ، على الرغم من وجود فترات من عدم الاستقرار.

وفي ظل خلافة قرطبة ، كانت الأندلس منارة للتعلم، وأصبحت مدينة قرطبة ، الأكبر في أوروبا، واحدة من المراكز الثقافية والاقتصادية الرائدة في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والعالم الإسلامي.

وترك التراث الثقافي المثير للإعجاب في ذلك الوقت بعضًا من أجمل المباني وأكثرها أهمية في العالم.

ومكن المعرض زواره من اكتشاف المباني الأكثر إثارة للإعجاب التي تركها الوجود العربي الاسلامي في إسبانيا على مدى ثمانية قرون من عام 711 وحتى عام 1492 ترك العرب والمسلمون أثرهم في الثقافة الإسبانية، مما ساعد على تفسير الروابط الثقافية بين إسبانيا والدول العربية والاسلامية، ويسمح هذا الماضي المشترك بفهم خاص بين الثقافتين والذي يكمن في جذور تاريخية عميقة وفهم مشترك لطريقة فريدة للحياة.

وإسبانيا هي موطن لبعض العجائب المعمارية المدهشة في عالم القرون الوسطى ، لأنها لا تزال على حالها وبكل روعتها الكاملة، في معظم الحالات مثل مسجد قرطبة الكبير وقصر الحمراء في غرناطة وقصر العريف ومدينة الزهراء وبُرْجِ الذَّهَبِ هو برج مراقبة عسكري بارتفاع 36 مترا ومسجد الموحدين وقصر إشبيلية الملكي وكاتدرائية السلفادور "لا سيو" وقصر طيفال في المقتدر بسرقسطة وقصبة مالقة والقصبة في جواديكس "غرناطة" ومسجد المسيح نور توديدو وصهريج الموحد لقصر فيليتاس في كاسيريس والقصبة دي باداجوز وفناء الأسود.