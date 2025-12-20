نتائج بارزة لفرسان الإمارات لقفز الحواجز في منافسات بطولة كلباء الدولية

الشارقة في 20 ديسمبر / وام / توج الفارس محمد حمد الكربي بصدارة المنافسة الأولى من فئة الثلاث نجوم التي أقيمت على الميادين الرملية بشاطىء كلباء مساء أمس، ثاني أيام بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم التي تستمر فعالياتها حتى مساء الغد.

وتتضمن البطولة، التي تأتي ضمن مهرجان الشارقة للفروسية في نسخته السابعة والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، منافسات دولية من فئة الثلاث نجوم إضافة إلى أخرى تتزامن معها من فئة النجمة الواحدة لتوفر المزيد من فرص المشاركة لفرسان القفز من مختلف الفئات.

وفي أولى المنافسات الدولية من فئة الثلاث نجوم، فاز الفارس الإماراتي الشاب محمد حمد الكربي بجائزة المروان على صهوة الفرس "ماتشو بي اتش" بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم بمشاركة 34 فارساً وفارسة نجح منهم 9 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ وبفارق التوقيت تصدرها الكربي مسجلاً زمناً بلغ 57.26 ثانية، فيما جاء ثانيا الفارس محمد غانم الهاجري مع الفرس "ليليلونكا اس تي دبليو" وأكمل الجولة في زمن منافس بلغ 57.71 ثانية، بينما ذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية ميغان ويليامز والفرس "إيزابيلا إي اس" بزمن بلغ 60.67 ثانية.

واختتمت فعاليات ثاني أيام البطولة بمنافسة دولية من فئة الثلاث نجوم على جائزة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم وتنافس على جائزتها 42 مشاركاً نجح منهم 8 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، حيث توّج بجائزة المركز الأول الفارس البريطاني أليكساندر ماكلين على صهوة الفرس "كاليكست" منهياً المرحلة الثانية في زمن سريع بلغ 31.87 ثانية، وجاء الفارس محمد سلطان اليحيائي على صهوة الجواد "سير دو فراغنيو" في المركز الثاني مسجلاً زمناً بلغ 34.15 ثانية متقدماً على الفارس الإيرلندي تريفور برين الذي أكمل المرحلة الثانية على صهوة الجواد "كونراد أوبولنسكي" في زمن 34.28 ثانية نال به جائزة المركز الثالث.

وفي منافسة تجميع النقاط بالـ"جوكر" من فئة النجمة الواحدة انطلقت اليوم السبت أولى منافسات ثالث أيام البطولة الدولية على شاطىء كلباء 2025 وصمم مسارها بـ10 حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم والحاجز الـ"جوكر" ارتفاعه 125 سم وتنافس فيها 57 فارساً وفارسة نجح منهم 16 فارساً في تجميع كامل النقاط (65 نقطة)، وكانت الفارسة الأمريكية تالية مُنجد على موعد مع الفوز بكأس جائزة المركز الأول على صهوة الفرس "كوايت فان كوكشوف"، وأنهت مهمة تجميع كامل النقاط في زمن بلغ 50.54 ثانية، وجاء من بعدها الفارس الناشىء السوري زهير الزبيبي والفرس "سنو وايت" وجمع كامل النقاط في زمن منافس حيث بلغ 50.94 ثانية، ومن سوريا أيضاً توّج الفارس أسامة الزبيبي بجائزة المركز الثالث مع الفرس "فيرست برنسيس" والزمن 51.29 ثانية.

وقفز الفارس محمد غانم الهاجري إلى صدارة المنافسة الدولية من فئة الثلاث نجوم على جائزة ماجستيك بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم تنافس فيها 36 فارساً وفارسة وأنهى 9 فرسان الجولة دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج محمد غانم الهاجري بصحبة الفرس "ليليلونكا اس تي دبليو" وأكمل معها الجولة في زمن سريع بلغ 56.91 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الاسباني هوغو الفاريز أمارو بصحبة الفرس "ابيزا دانشات كار" وأنهى الجولة في 59.67 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس حميد عبد الله المهيري وأكمل الجولة مع الفرس "أرجنتينا دو كريسكر زد" بزمن 59.92 ثانية.

وتتواصل بقية المنافسات خلال الفترة المسائية من اليوم وأبرزها المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى والتي سوف تختتم بها مساء الغد فعاليات بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2025.

وثمّن زيد أبوزيد رئيس الاتحاد السوري للفروسية المستوى المتقدم الذي بلغته أنشطة الفروسية في الإمارات، مشيداً بدعم قيادتها الرشيدة والجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على شئون الفروسية.

وحول رياضة قفز الحواجز في سوريا، قال : نعمل حاليا على النهوض برياضة الفروسية عبر خطط تهدف لتأهيل المنشآت وما يتبعها من تأهيل للفرسان في جميع الفئات لتحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المشرفة.