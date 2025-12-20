منتخب الإمارات للسيدات يتوج بلقب بطولة الخليج للكريكيت

مسقط في 20 ديسمبر/ وام / توج منتخب الإمارات للسيدات بلقب بطولة الخليج للكريكيت "T20"، عقب فوزه على نظيره العُماني، مستضيف البطولة، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس في العاصمة مسقط.

وحقق منتخب الإمارات العلامة الكاملة في البطولة التي انطلقت في 12 ديسمبر الحالي بمشاركة 6 منتخبات، بعدما افتتح مشواره بالفوز على المنتخب العُماني، ثم واصل انتصاراته على منتخبات قطر والكويت والسعودية والبحرين، ليبلغ المباراة النهائية ويجدد فوزه على منتخب عُمان، متوجاً باللقب عن جدارة.

وأكد زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن الفوز بكأس الخليج يُمثل إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة منتخب السيدات، الذي نجح قبل أشهر في الحصول على التصنيف الدولي، ثم واصل حضوره القوي على المستويين الخليجي والعربي.

وأوضح عباس أن مجلس الإدارة بدأ منذ 5 أعوام تنفيذ خطة لتطوير الكريكيت النسائي، بهدف الارتقاء باللاعبات إلى مستوى الاحتراف، من خلال توفير الدعم الفني والإداري اللازم، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج المنتخب وتطوره المتسارع.