اعتماد "BMVision" أوروبيا كأول تقنية ذكاء اصطناعي لكشف سرطان الكلى

تالين في 20 ديسمبر/ وام / نالت أداة "BMVision" التي طورها باحثون بجامعة "تارتو" الإستونية علامة المطابقة الأوروبية "CE" لتصبح أول تقنية ذكاء اصطناعي معتمدة للكشف المبكر عن سرطان الكلى.

وأكدت دراسة بمجلة "Communications Medicine" أن هذا الإنجاز يقلص زمن تشخيص الأورام الخبيثة بنحو الثلث ويرفع دقة القياسات عند تحليل صور الأشعة المقطعية.

وتستهدف هذه التقنية دعم أطباء الأشعة في مواجهة النقص العالمي في الكوادر المتخصصة، حيث يجري دمجها حاليا في سير العمل السريري لتحسين موثوقية التشخيص وجودة الرعاية الصحية.

-خلا-