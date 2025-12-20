بلدية العين: تعاف تام وإغلاق لجميع بلاغات الحالة الجوية بنسبة 100%

العين في 20 ديسمبر/ وام / أعلنت بلدية مدينة العين عن نجاحها في تحقيق نسبة تعافٍ كاملة بلغت 100%، وإغلاق كافة البلاغات الواردة خلال الحالة الجوية التي شهدتها المدينة يومي 18 و19 ديسمبر 2025، حيث تمكنت الفرق الميدانية من التعامل بكفاءة عالية مع 49 بلاغاً متنوعاً شملت سقوط أشجار، وتجمعات للمياه، وانهيارات جانبية، وحفراً في بعض الطرق، دون تسجيل أي تأثيرات جسيمة على السلامة العامة، مما يعكس الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة لضمان سلامة البنية التحتية والمجتمع.

وجاءت هذه الجهود الميدانية في ظل ظروف جوية تضمنت هطول أمطار تراوحت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة في بعض المناطق، مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة.

وكانت البلدية قد بادرت فور صدور التنبيهات الجوية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، مستندة إلى منظومة تنسيق متكاملة بين فرق التشغيل والصيانة وقطاعات الطوارئ، وبالشراكة المباشرة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات المعنية لضمان سرعة التحرك.

كما ارتكزت الخطة التشغيلية على حزمة من الإجراءات الاستباقية شملت فحص وتنظيف فتحات تصريف الأمطار، وتوزيع المضخات والمعدات في المواقع الحرجة، وتنبيه المقاولين، بالإضافة إلى الإغلاق المؤقت للحدائق والمماشي وتأجيل الفعاليات حفاظاً على الأرواح.

وأكدت البلدية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات، مشيدة بتعاون أفراد المجتمع والتزامهم بالتعليمات، وجددت دعوتها للتواصل عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن الملاحظات.