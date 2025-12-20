برعاية حاكم الشارقة.. تخريج الفوج العاشر من الجامعة القاسمية

الشارقة في 20 ديسمبر/ وام / برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، احتفلت الجامعة القاسمية بتخريج الفوج العاشر من طلبتها لفصل الخريف من العام الأكاديمي 2026، وذلك في حفل رسمي أُقيم على مسرح الجامعة.

وبلغ عدد الخريجين 113 طالباً وطالبة من 49 جنسية، يمثلون كليات الجامعة الخمس: الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية، والاقتصاد والإدارة، والاتصال، والقرآن الكريم، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

وألقى سعادة جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مؤسس الجامعة، مشيداً بدعمه المتواصل، ومؤكداً أن تخريج هذا الفوج يعكس رؤية الجامعة في بناء الإنسان علمياً وأخلاقياً، وترسيخ نموذج تعليمي متوازن يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويعزز قيم الاعتدال والتسامح.

من جانبه، أشار الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، إلى أن الجامعة واصلت تعزيز مكانتها الأكاديمية من خلال تطوير برامجها وإطلاق برامج دراسات عليا، إلى جانب حصولها على جائزة الإسهام المجتمعي المميز من هيئة الاعتماد البريطانية "ASIC"، واستقطاب طلبة من 136 جنسية، بما يعكس حضورها العالمي وبيئتها التعليمية متعددة الثقافات.

وأكد أن الجامعة ماضية في توسيع شراكاتها الأكاديمية وبرامجها التدريبية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم.