تتويج الفائزين في "مزاينة مدينة زايد" بمهرجان الظفرة

الظفرة في 20 ديسمبر/ وام / توجت "مزاينة مدينة زايد" بمهرجان الظفرة مساء اليوم 14 مالك إبل أصيلة بالمراكز الأولى في أشواط سن الحول فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل وذلك في منصة مزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وسلم الرموز الذهبية للفائزين، سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور عدد من ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهور مزاينات الإبل.

يذكر أن مهرجان الظفرة إنطلق بمحطته الأولى "مزاينة سويحان" خلال الفترة من 27 ولغاية 3 نوفمبر الماضي، وشهدت المزاينة مشاركة 2402 مالك للإبل الأصيلة، فيما أقيمت المحطة الثانية "مزاينة رزين"، من 15 ولغاية 22 نوفمبر الماضي بمشاركة 2030 مالكاً للإبل الأصيلة، و"مزاينة مدينة زايد"، من 13 ولغاية 20 ديسمبر الحالي، فيما تختم المزاينات في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة من 3 ولغاية 22 يناير المقبل.