جوناس اندرسون ينتزع لقب "أفضل زمن" في سباق "كسر الكيلو"

الشارقة في 20 ديسمبر/ وام / استطاع جوناس اندرسون على متن زورقه رقم "1" لفريق السويد انتزاع لقب "أفضل زمن" في سباق السرعة الشهير بـ "كسر الكيلو" الذي جرى اليوم على بحيرة خالد ضمن منافسات "جائزة الشارقة الكبرى" - ختام بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1" المقامة في إمارة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتنظمها "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" في نسختها الـ 24 ويسدل الستار عليها يوم غدٍ بالسباق الرئيس.

واقتنص السائق جوناس اندرسون قائد زورق رقم "1" من "فريق السويد" لقب "كسر الكيلو" لجولة الشارقة وعزز رصيده الكلي في الموسم إلى 85 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة فقط عن صاحب المركز الأول شون تورينتي قائد زورق رقم "4" لفريق فيكتوري والذي لديه 99 نقطة يليهم في المركز الثالث اليك ويكستروم برصيد 78 نقطة.

ونجح اندرسون في الطواف حول مسار السباق لبحيرة خالد البالغ طوله 2057 متر وتسجيل الزمن الأسرع وقدره 47 ثانية و191 جزء من الثانية ليضمن من خلاله ضمان مركز الانطلاق الأول للسباق الرئيس في جولة "جائزة الشارقة الكبرى" – الطريق إلى الشارقة الذي ينطلق ظهر يوم غدٍ متفوقاً بفارق 119 جزء من الثانية عن أليك ويكستروم قائد زورق رقم "3" لفريق فيكتوري الذي حقق المركز الثاني وذهب المركز الثالث لصالح شون تورينتي قائد الزورق رقم "4" لفريق فيكتوري بتسجيله زمن بلغ 47 ثانية و558 جزء من الثانية.

وعلى صعيد سباقي السرعة "السبرينت رايس" توج جوناس اندرسون بالمركز الأول في السباق الأول ليحصل على 10 نقاط إضافية وجاء بعده في المركز الثاني مارساليك بارتيك ليحصد 9 نقاط وفي المركز الثالث يأتي ستيفان اراند ليحصل على 8 نقاط وفي السباق الثاني توج شون تورينتي لحصده المركز الاول ليضيف إلى رصيده 10 نقاط وراستي وايت على المركز الثاني ليحصد 9 نقاط وجاء جرانت تراسك في المركز الثالث ليحصد 8 نقاط.