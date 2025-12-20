أبوظبي تستضيف افتتاح "سلسلة جران توريزمو العالمية 2026" للمرة الأولى في الشرق الأوسط

فوكاكا- اليابان في 20 ديسمبر /وام/ تستضيف أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط الجولة الافتتاحية من بطولة "سلسلة جران توريزمو العالمية 2026"، وذلك يوم 28 مارس المقبل في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة، في حدث عالمي يجمع نخبة لاعبي سباقات المحاكاة من مختلف دول العالم.

وجرى الإعلان عن استضافة الإمارة للجولة الافتتاحية خلال نهائيات بطولة "سلسلة جران توريزمو العالمية 2025" التي أقيمت في مدينة فوكوكا اليابانية، بحضور سعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتنظم شركة «بوليفوني ديجيتال» التابعة لـ«سوني إنتراكتيف إنترتينمنت»، والمطوّرة لسلسلة ألعاب «جران توريزمو»، الجولة الافتتاحية لموسم 2026 بالتعاون مع «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، المبادرة الحكومية التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بهدف دعم نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الإمارة.

وأكد سعادة سعيد الفزاري أن استضافة الجولة الافتتاحية تمثل محطة مهمة تعكس ريادة أبوظبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية وسباقات السيارات، وتسهم في تعزيز حضورها على خريطة الفعاليات الدولية، ضمن منظومة متكاملة داعمة للمواهب والشركات ورواد الأعمال.

وتُعد البطولة منصة عالمية لتتويج أفضل اللاعبين، حيث تشمل تصفيات إلكترونية مفتوحة وجولات مباشرة تستضيفها مدن دولية، بمشاركة أبرز السائقين للمنافسة على اللقب.

وأعرب كازونوري ياماوتشي، منتج سلسلة «جران توريزمو»، عن سعادته باستضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية، مشيراً إلى أن إدراج حلبة مرسى ياس رسمياً في لعبة «جران توريزمو 7» على منصتي «بلايستيشن 4 و5» يتيح للاعبين حول العالم خوض تجربة سباق فريدة على واحدة من أشهر حلبات رياضة السيارات عالمياً.

وأوضح ماركوس مولر-هابيج، مدير إدارة تمكين القطاع في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، أن استضافة البطولة تعزز مكانة الإمارة في صدارة مشهد سباقات المحاكاة الافتراضية عالمياً، وتشكل حافزاً لنمو القطاع واستقطاب الشراكات والمواهب.

وتُعد «جران توريزمو» من أبرز ألعاب سباقات السيارات في العالم، إذ تجاوزت مبيعاتها 100 مليون نسخة، لما تقدمه من تجارب قيادة افتراضية عالية الواقعية.