"كاف" يقرر إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربعة أعوام بدلا من عامين

الرباط في 20 ديسمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم، أن كأس الأمم الأفريقية ستقام في المستقبل كل أربعة أعوام بدلا من كل عامين.

وجاء القرار في اجتماع اللجنة ‌التنفيذية للاتحاد القاري في العاصمة المغربية وأعلن عنه رئيس الكاف باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي اليوم. وكانت البطولة تقام كل عامين منذ انطلاقها عام 1957.

وتنطلق غدا الأحد النسخة 35 من البطولة بالمباراة الافتتاحية بين المغرب المنتخب المضيف وجزر القمر.

وقال موتسيبي إن نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، المقررة في عام 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ‍ستقام كما هو مخطط ‍لها، على أن تنظم نسخة أخرى في عام 2028، وبعد ذلك ستقام المسابقة مرة واحدة كل ‌أربع سنوات. وأعلن موتسيبي عن إطلاق دوري الأمم الأفريقية سنويا اعتبارا من عام 2029 لسد الفجوة، على خطى أوروبا التي تقيم بطولة المنتخبات كل أربع سنوات. وقال "​تاريخيا كانت بطولة كأس الأمم المصدر الرئيسي لنا، لكن الآن سنحصل على موارد مالية كل عام..إنه هيكل جديد ومثير سيسهم في تحقيق استقلال ⁠مالي مستدام، وضمان مزيد من التوافق مع أجندة الفيفا ".

وأضاف موتسيبي "هذا يصب في مصلحة المنتخبات والأندية واللاعبين. لا يمكنني السماح للاعبين بمغادرة أنديتهم في أوروبا في

منتصف الموسم، فهذا أمر غير صحيح. لدينا مسؤولية تجاه اللاعبين. ندرك مدى الإحباط الذي يشعرون به عندما يخبرهم النادي أنهم بحاجة إليهم، وفي الوقت ‌نفسه يطلبهم المنتخب الوطني".

وأشار أيضا إلى وجود زيادة فورية في ⁠قيمة الجوائز، إذ سيحصل الفائز في هذه النسخة على 10 ملايين دولار، ⁠مقارنة بسبعة ملايين دولار حصل عليها منتخب ساحل العاج بطل النسخة السابقة.