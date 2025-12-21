مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم دورة "التمكين الريادي بالذكاء الاصطناعي"

عجمان في 21 ديسمبر /وام/ نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، في غرفة عجمان، دورة بعنوان "التمكين الريادي بالذكاء الاصطناعي من الفكرة إلى النمو"، بهدف تمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار الريادية، وتعزيز فرص نمو وتطور المشاريع واستدامتها.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات وورش العمل التي ينظمها المجلس في إطار برامجه وفعالياته المعتمدة للعام الجاري 2025، والهادفة إلى تطوير المهارات، وبناء القدرات الريادية، وتعزيز جاهزية صاحبات الأعمال لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية.

وقدم الدورة الدكتور سيف خليفة الشعالي، مستشار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وشاركت فيها مجموعة من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان من صاحبات الأعمال، وموظفي الجهات الحكومية.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية الدورة في التعرف على أحدث الأدوات والتطبيقات المُمكنة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأفكار، ودراسات الجدوى، والتسويق، وتطوير المنتجات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بريادة الأعمال وإدارة وتنمية المشاريع.

وأفادت بأن المجلس يسعى إلى تكثيف برامجه التدريبية الموجهة بشكل خاص لصاحبات الأعمال وأفراد المجتمع بشكل عام وذلك بالتعاون مع الخبراء والجهات المعنية بالتدريب والاستشارات، دعما لتحقيق رؤيته وأهدافه المتوافقة مع رؤية عجمان 2030 ومستهدفات عام الأسرة 2026.

وتناولت الدورة مجموعة من المحاور الرئيسة، شملت التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأهمية استخدامه، واستعراض أساسياته والفرص التي يتيحها لرواد ورائدات الأعمال، إلى جانب مهارات صياغة الأوامر الفعالة للحصول على نتائج عالية الجودة.