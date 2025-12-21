مجلس "الإمارات للدواء" يؤكد جاهزية القطاع الدوائي للمستقبل

دبي في 21 ديسمبر/ وام/ استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء في ختام اجتماعاته لعام 2025، أبرز إنجازات العام الجاري، و جاهزية القطاع الدوائي للمستقبل ومستجدات تنفيذ استراتيجية المؤسسة ، وتحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.

ترأس الاجتماع معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الإمارات للدواء، وحضره كل من سعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، نائبة رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، وسعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، إلى جانب سعادة الدكتور عامر أحمد شريف، والبروفيسور كريس إيفانز، وأحمد الرميثي ممثل فئة الشباب ، أعضاء مجلس الإدارة .

وأكد الهاجري أن مؤسسة الإمارات للدواء تؤدي دوراً محورياً في دعم الريادة والاستدامة في القطاع الدوائي، من خلال تبني الابتكار وتوسيع الشراكات وتعزيز البحث والتطوير، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تدعم التصنيع المحلي وتسريع الابتكار، بما يواكب مستهدفات "نحن الإمارات 2031".

وذكرت الدكتورة فاطمة الكعبي أن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تعزز الريادة المؤسسية وتدعم الأثر الإيجابي للقطاع الدوائي على صحة المجتمع والاقتصاد الوطني ، لافتة إلى أن المؤسسة أحرزت تقدماً ملموساً في تطوير الأطر التنظيمية، وتبني التقنيات المتقدمة والتصنيع المستدام بما يواكب التوجهات الوطنية للاستدامة.

وناقش المجلس المحاور التطويرية الاستراتيجية لتعزيز جاهزية القطاع الدوائي، والتقدم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة 2024–2026، وأكد على أهمية تبني التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، لتسريع الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.