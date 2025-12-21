المهر "عامر برن" يحرز لقب بطولة أبوظبي للخيول العربية

أبوظبي في 21 ديسمبر/وام/ أحرز المهر "عامر برن" لأحمد يوسف العريني، لقب بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة على مضمار أبوظبي للسباق، ضمن السباق الثامن أمس، والمؤلف من 7 أشواط، بمشاركة 99 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وجوائزه 580 ألف درهم.

وجاء الفوز بإشراف مصبح المهيري، وقيادة تاج أوشي، في بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة للأمهار والمهرات عمر 3 سنوات، في الشوط الثاني والرئيسي لمسافة 1600 متر، وجوائزه 180 ألف درهم.

وتفوق المهر "كردوم"، لإسطبلات ليوا، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بحصد لقب "وينتر بيرل" للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتوج "براق المدام"، لسيف ياسر الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة برناردو بينيرو، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب" كراون أوف تيرف"، للخيول العربية الأصيلة، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحقق الجواد "إي أس فايز"، للمالك والمدرب سالم علي مرشد المرر، وقيادة برناردو بينيرو "ثنائية"، لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول العربية الأصيلة في الشوط الرابع لمسافة 2400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأهدت المهرة "جينا"، لماجد علي المعمري، المدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس عبد العزيز البلوشي "ثنائية"، بحصد لقب " بليزارد أوف ليوا" للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر 3 سنوات، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وانتزع "المختار" لثياب غانم المزروعي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، لقب "ساند أوف تايم جالوب"، في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

واختتم "عداي"، بإشراف أسامة رفاعي، وقيادة أوسكار شيفاز، الأمسية بحصد لقب "ديزرت لايتنج سبرنت"، في الشوط السابع لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتوج الفائزين علي الجفال، مدير تطوير السباقات بمضمار نادي أبوظبي السباق، وديل براون، المدير التنفيذي للسباقات.