"جلفار 55" و"زلزال 51" يتوجان بلقب الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية

دبي في 21 ديسمبر/وام/ توج القارب «جلفار 55» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، بلقب الشوط الأول للفئة المحلية ضمن الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس في «ممشى مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية» بمنطقة الجداف.

وأقيمت المنافسات على 3 أشواط، بواقع شوطين للفئة المحلية للإماراتيين، وشوط للفئة المفتوحة المخصصة للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وجاء القارب «الذهب 64» للمالك والنوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي في المركز الثاني للشوط الأول، فيما حل ثالثاً القارب «رأس الخيمة 27» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة ناصر حسن الكاس.

وفي الشوط الثاني للفئة المحلية، فاز بالمركز الأول القارب «زلزال 51» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة سليمان أحمد المرعي، وجاء ثانياً القارب «وادي حام 2» للشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، بقيادة النوخذة يوسف علي الشحي، بينما حل ثالثاً القارب «الذهب 4» للمالك والنوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي.

أما شوط الفئة المفتوحة، فشهد فوز القارب «الذهب 2» التابع لشركة بوم مارين لصناعة القوارب، بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي، بالمركز الأول، وحل القارب «بلعرب» للجنة الأولمبية العُمانية، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، ثانياً، فيما جاء ثالثاً القارب «جلفار 2» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي.

وتوج محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين، مشيداً بالمستويات الفنية التي قدمها المشاركون، ومؤكداً أن النتائج تعكس حجم التنافس المرتقب في سباق كأس آل مكتوم بنسخته الـ29 لقوارب التجديف المحلية، المقرر إقامته الأسبوع المقبل.

من جانبه، أشاد حميد سالم البحري، رئيس فريق عُمان للتجديف وممثل اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، بأجواء المنافسات والتنظيم المتميز، معرباً عن سعادته بالمشاركة إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات، والوقوف على منصة التتويج، مؤكداً أن مثل هذه السباقات تعزز التنافس الرياضي وتُجسد القيم المجتمعية والتراثية المشتركة لدول الخليج.