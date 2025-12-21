متسابقو الإمارات والسعودية يتصدرون "الاستعراض الرملي" في مهرجان ليوا

الظفرة في 21 ديسمبر/ وام/اختتمت منافسات بطولة الاستعراض الرملي، بمشاركة 67 متسابقا من داخل الدولة وخارجها، في 3 فئات رئيسية ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026.

وأسفرت فئة 6 سلندر، عن فوز حمد موسى البلوشي بالمركز الأول، وجاء ثانياً بدر علي أحمد من السعودية، وثالثا سلطان مبارك الكلباني.

وتصدر متسابقو السعودية المراكز الثلاثة الأولى في فئة الهايلوكس، عبر المتسابقين أحمد بن علي الحمد، ومحمد فهيد السبيعي، وخليف عبد الرحمن الخليف.

وانتزع المتسابق سلطان مبارك الكلباني لقب فئة 8 سلندر، وجاء ثانياً حمد صالح النهيان من السعودية، وثالثاً خلف سالم الكتبي.