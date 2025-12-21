رئيس الدولة يستقبل الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة

أبوظبي في 21 ديسمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي ــ بفخامة الرئيس الفرنسي..وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين..كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفرنسي الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته في مطار الرئاسة في أبوظبي..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.