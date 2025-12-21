" كهرباء ومياه دبي" ترسي عقداً بقيمة 289 مليون درهم لتوسيع شبكة المياه بمشروع محطة حصيان

دبي في 21 ديسمبر/ وام/ أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً جديداً بقيمة 289 مليون درهم لتنفيذ أعمال تطوير تهدف إلى تعزيز شبكة نقل المياه المرتبطة بمشروع محطة حصيان في دبي، أحد أكبر مشاريع تحلية مياه البحر في العالم بتقنية التناضح العكسي، والذي تطوّره الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

ويشمل العقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل خطوط أنابيب لنقل المياه من الزجاج المقوّى (GRE) قطر 1200 ملم وبطول 32 كيلومتراً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن مشروع محطة حصيان يشكّل رافداً أساسياً لدعم منظومة الأمن المائي في دبي، ويعزز تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، مشيراً إلى أن الخطوط الجديدة تسهم في تعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على المياه، بما يعزز الاستدامة والاعتمادية للأجيال القادمة.

ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال 18 شهراً، ما سيسهم في دعم البنية التحتية المتقدمة لقطاع المياه في دبي.