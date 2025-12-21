فريق أبوظبي يعتمد المشاركة في "آسيوية الشباب" للإبحار الشراعي بالحمرية

أبوظبي في 21 ديسمبر/وام/ أعلن فريق أبوظبي للإبحار الشراعي اعتماد مشاركته في فئتي الأوبتمست والإلكا، ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للشباب للإبحار الشراعي 2025.

ويستضيف نادي الحمرية البطولة، من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي.

وأكد فريق أبوظبي أن القائمة المشاركة في فئة الأوبتيمست تضم 7 لاعبين هم خليفة أحمد الرميثي، وزايد عمر الحوسني، وذياب المهيري، وحمد فهد المهيري، وراشد محمد النيادي، والماس المرزوقي، وعلي سعيد الرميثي.

وأشار إلى مشاركة 6 لاعبين ولاعبات في فئة الإلكا هم مروة حسن الحمادي، واليازية حسن الحمادي، وكاميليا القبيسي، وعبد الله يحيى الزبيدي، وسيف ابراهيم الزعابي، وسيمون خريستوف.