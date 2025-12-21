الاتحاد للطيران تشارك في مهرجان أم الإمارات

أبوظبي في 21 ديسمبر /وام/ شاركت الاتحاد للطيران في مهرجان أم الإمارات المقام على كورنيش أبوظبي، من خلال باقة من الفعاليات المجتمعية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وشهدت مشاركة الاتحاد تعاونًا مع عدد من المشاريع الإماراتية المشاركة في المهرجان، دعمًا لمنتجاتهم الوطنية وإتاحة الفرصة لتقديمها مباشرة لجمهور الفعالية، في خطوة تعكس التزام الناقلة بدعم رواد الأعمال والمواهب الوطنية.

كما كشفت الشركة، على منصة الفعاليات الرئيسية في المهرجان، عن فيلمها القصير الذي أُنتج خصيصًا لتعزيز الخطاب المجتمعي المرتبط باستراتيجية تطوير المواهب الوطنية.

ويروي الفيلم قصة خريجين إماراتيين خلال تجوالهما في أروقة مطار زايد الدولي، حيث يكتشفان منظومة العمل المتكاملة داخل الاتحاد للطيران.

ويسلّط الفيلم الضوء على الأدوار الحيوية التي تقف خلف نجاح الشركة، بدءًا من المهندسين والفنيين والطيارين، مرورًا بمديري المطارات وفرق العمليات الأرضية، ليعكس تنوّع الفرص والمسارات المهنية المتاحة للمواطنين ضمن الناقلة الوطنية.

ويأتي إطلاق الفيلم مع استراتيجية الاتحاد لتطوير المواهب الوطنية، التي ترتكز على ستة برامج متخصصة تشمل: برنامج الطيارين المتدربين، برنامج التقنيين المتدربين، برنامج إدارة المطارات، برنامج "بدايتي" للخريجين الجدد، برنامج حملة ماجستير إدارة الأعمال، وبرنامج المواهب الناشئة الذي يركز على التوظيف المباشر في مجالات مؤسسية رئيسية تشمل التحليلات والتنبؤات وتقنيات المستقبل، وغيرها.

وتوفر البرامج مسارات مهنية في المجالات التقنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز نمو وتنافسية قطاع الطيران في دولة الإمارات على المدى الطويل.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران،" أصبحنا أسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة، مع مضاعفة أسطولنا والإعلان عن العديد من الوجهات الجديدة خلال عام واحد، إلى جانب الاستمرار في تقديم تجربة عملاء عالمية المستوى".

وتابعت:" لضمان استدامة هذا الزخم، نتطلع إلى استقطاب ألمع الكفاءات الإماراتية القادرة على الإسهام في دفع النمو والتقدم نحو آفاق جديدة، ومن خلال استقطاب أفضل الكفاءات نساهم في رسم مستقبل قطاع الطيران ودعم مسيرة نجاح دولة الإمارات".

وأضافت:" إن تواجدنا اليوم في مهرجان أم الإمارات هو خطوة جديدة تقرّبنا أكثر من أبناء وبنات المجتمع، وتتيح لنا التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة وأسرهم، ومشاركتهم رؤيتنا حول الفرص والمسارات المهنية المتنوعة التي توفرها الاتحاد، تأكيدًا على التزامنا بأن نكون حاضرِين في قلب المجتمع وداعمين لطموحات الجيل القادم من المواهب الإماراتية".