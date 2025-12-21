انطلاق مسابقة غياثي للصقور في الظفرة

الظفرة في 21 ديسمبر/ وام/ انطلقت اليوم،على ميدان غياثي بمنطقة الظفرة، منافسات مسابقة غياثي للصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بدعم ورعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بأشواط رئيسية ومصاحبة على مدار 6 أيام حتى 26 ديسمبر الجاري.

وتتضمن المسابقة منافسات واسعة لفئتي "العامة المفتوح" و"العامة الملاك"، والأشواط لفئات الفرخ والجرناس بمختلف أنواع الصقور، بما في ذلك جير شاهين، وجير تبع، وجير بيور، وقرموشة جير.

كما يشتمل البرنامج على أشواط خاصة لفئات محددة، بإقامة شوطين لصقاري منطقة الظفرة لفئات الفرخ بجميع أنواعه، وشوط خاص لفئة الناشئين، وآخر للناشئين – العامة، بالإضافة إلى شوط الإنتاج المحلي المخصص لصقور الجير بيور، والقرموشة بيور (فرخ).

وتختتم المسابقة بإقامة أشواط كأس بطولة غياثي للصقور لفئات العامة المفتوح والعامة الملاك وصقاري منطقة الظفرة، بتنافس المشاركين في النهائيات المخصصة للفروخ بجميع الفئات، وصولًا إلى تتويج أبطال البطولة.

وأقيمت اليوم 3 أشواط هي فئة العامة، جير بيور وقرموشة جير - فرخ لصقاري منطقة الظفرة، وأسفرت المنافسات عن فوز أحمد عبدالله حسن العمران الحمادي بالمركز الأول، وجاء ثانيا زايد بطحان سلطان المنصوري، وثالثا هادي سعيد سالم المنصوري.

وشهد الشوط الثاني فئة العامة جير شاهين وجير تبع - فرخ المخصص لصقاري منطقة الظفرة، فوز فرج علي المهري علي المزروعي بالمركز الأول، وعبيد محمد الفلاحي بالمركز الثاني، وغانم خلفان عبدالله المزروعي بالمركز الثالث.

وتصدر محمد ناصر محمد المرشودي المنصوري الشوط الثالث للناشئين لجميع أنواع الصقور والمخصص لصقاري منطقة الظفرة، وجاء ثانيا خلفان غانم خلفان المزروعي، وثالثا علي سبطان علي المهري المزروعي.

وأكّد سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الصيد بالصقور يمثل حافزاً قويا للعمل على استدامة رياضة الآباء والأجداد، كونها أحد عناصر الموروث الشعبي الإماراتي، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذه الرياضة.

وأضاف أن مسابقة غياثي السنوية تعد حدثاً مهماً للصقارين، لاسيما لصقاري منطقة الظفرة، نظرا للشغف الكبير بهذه الرياضة التراثية، والاهتمام الكبير بالمشاركة في فعالياتها.