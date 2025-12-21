انطلاق فعاليات "معسكر أجيال الشتوي" في عجمان

عجمان في 21 ديسمبر/ وام/ انطلقت فعاليات المعسكر الشتوي لعام 2025، في مركز شباب عجمان، ضمن برنامج «أجيال» التابع لحكومة عجمان، مستهدفًا فئة الشباب من أبناء الإمارة .

ويأتي تنظيم المعسكر في إطار حرص حكومة عجمان على الاستثمار في طاقات الشباب، وتنمية مهاراتهم الإبداعية .

وجاء محور اليوم الأول من المعسكر تحت عنوان «بناء العقل الإبداعي »، حيث شهد تنظيم مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية .

كما تضمن ورشة «هندسة العقل المبدع والخيال العلمي»، التي استهدفت تنمية التفكير الإبداعي وتحفيز الخيال العلمي لدى المشاركين.

ويعد «معسكر أجيال الشتوي»رحلة تجمع بين التحدي، والتجربة الواقعية، واكتشاف الذات .